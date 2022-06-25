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Политика

Военная операция на Украине. День 122-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 122-й день

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Павел Лисицын/РИА «Новости»
Депутат народного совета ДНР получил в боях серьезное ранение. Президент Зеленский призвал граждан не обесценивать значение статуса Украины как кандидата в члены ЕС. Чтобы полностью восстановить Мариуполь, необходимо от трех до пяти лет, считают в ДНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:07

8:55

Минобороны России показало боевую работу расчета противотанкового ракетного комплекса «Корнет» подразделения ВДВ в ходе спецоперации России на Украине.

Заброшенную огневую позицию бронетехники ВСУ на заброшенном предприятии нашел беспилотный летательный аппарат.

8:49

8:42

С 18 февраля в Ростовской области границу России пересекли более 1,6 млн человек. Из них более 1 млн — из ЛНР и ДНР, около 600 тыс. — с Украины, сообщил РИА «Новости» губернатор Ростовской области Василий Голубев.

8:35

Народная милиция ЛНР обнаружила в подвале жилого дома ы Горском склад боеприпасов ВСУ. Среди прочего там было множество артиллерийских мин, выстрелы к гранатометам и противотанковые ракетные комплексы.

8:29

Один из депутатов Народного совета ДНР — Евгений Гриценко — получил серьезное ранение в бою. Сейчас он на реабилитации, сообщил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

8:23

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что статус Украины как кандидата в члены ЕС «не упал с неба». Он призвал граждан не обесценивать значение положения страны.

«Мы говорим: Украине предоставили статус кандидата в ЕС. Давайте говорить: Украина получила статус кандидата в ЕС. Разве он упал нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали?»

8:14

В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 июля. ⠀ Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал в своем Telegram-канале граждан «быть бдительными».

«Внимательно смотреть, что происходит на улице, в домах, в брошенных домах, смотреть, кто приезжает, как себя ведет».

8:09

РИА «Новости» публикует кадры промзоны в Рубежном:

8:05

От трех до пяти лет может уйти на то, чтобы полностью восстановить Мариуполь, сказал ТАСС председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.

8:02

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями спецоперации на Украине.

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