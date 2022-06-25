Военная операция на Украине. День 122-й

8:23

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что статус Украины как кандидата в члены ЕС «не упал с неба». Он призвал граждан не обесценивать значение положения страны.

«Мы говорим: Украине предоставили статус кандидата в ЕС. Давайте говорить: Украина получила статус кандидата в ЕС. Разве он упал нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали?»