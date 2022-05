США отказались поставлять Киеву ракеты, способные нанести удар по территории России

США не передадут Украине ракетные системы, из которых можно обстрелять территорию России, пообещал журналистам Байден.

Заявление американского лидера назвал «разумным» зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом он вновь намекнул, что Россия может нанести удар по самим США.

«Разумно! Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо...», — пригрозил Медведев в Telegram.

Ранее сразу три американских издания (телеканал CNN, газеты The New Yourk Times и The Washington Post) сообщали, что Белый дом раздумывает над тем, чтобы отправить Украине ракетные системы залпового огня большой дальности (РСЗО). Собеседники NYT и WP утверждали, что администрация Байдена уже приняла положительное решение и объявит о нем на этой неделе.

Вопрос о поставке ракетных систем был в центре внимания на двух встречах в Белом доме на прошлой неделе, уточняли источники CNN. Телеканал объяснял, что властей беспокоят два вопроса. Первый — не расценит ли Россия такие поставки как провокацию и предлог для атаки уже против США. Второй — не рискуют ли США своей собственной безопасностью, опустошая ради Украины военные запасы. Что касается последнего, в Пентагоне отмечали, что «очень и очень внимательно» следят за своими запасами, и пока реального риска для безопасности США нет.

Если судить по информации CNN, власти США в итоге нашли компромисс. Вашингтон может передать ВСУ ракетные системы меньшей дальности. Источники WP рассказали, что некоторые представители Белого дома считают потенциально опасными РСЗО с дальностью действия больше 289 км — из них украинцы уже смогут запустить ракету по территории России.

NYT указывала, что чаще всего США отдают на экспорт M31 GMLRS с дальностью огня от 70 до 500 км в зависимости от боеприпаса.

Даже ракеты меньшей дальности более чем в два раза превышают огневую мощь Украины. Сейчас ВСУ используют американские гаубицы M777, дальность действия которых составляет всего около 30 км. Киев настойчиво просит западных союзников о ракетных системах большей дальности.

Пентагон пока не подтверждал отправку любых РСЗО. «Мы знаем, что украинская сторона запрашивает как в частном порядке, так и открыто ракетные системы залпового огня. Но я не буду говорить о решениях, которые еще не приняты», — сказал представитель ведомства Джон Кирби.

Россия весьма резко реагирует на подобные новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что поставки Украине вооружения, способного достичь российской территории, станут «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от США прекратить «накачивать» Украину оружием. «На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона (Джона) Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг», — сказал посол.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее призвал союзников поставлять Украине реактивные системы залпового огня. Он указал, что российские войска «продолжают прогрызать землю» в Донбассе, а РСЗО позволят Украине защититься от российской артиллерии.

«Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении», — подчеркнул Джонсон.