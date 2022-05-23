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Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon

Шеф Пентагона Остин сообщил, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon

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Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Дания передала Украине противокорабельные ракеты, а Чехия — танки и вертолеты огневой поддержки, передает РИА «Новости».

Он выразил признательность Дании, которая объявила о передаче Украине пусковой установки «Гарпун» и ракет с тем, чтобы «помочь Украине защитить свое побережье», а также Чехии — за поставки «вертолетов огневой поддержки, танков и ракетных систем».

По словам Остина, несколько стран, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу, также объявили о передаче «критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов» Украине.

Ранее источник сообщил, что Чехия передала ВСУ устаревшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70. Чехия также стала первой страной, которая направила на Украину танки.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Украина разорвала с РФ дипломатические отношения, ряд стран ввели против России санкции и стали оказывать Киеву военную и финансовую помощь.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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Операция на Украине. Новости
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