Эрдоган: Турция не стала участвовать в «шоу по Украине»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе участвовать в «шоу» по урегулированию ситуации на Украине. Вместо этого Турция приложила «самые искренние усилия» для установления мира, оказав Украине серьезную и конкретную помощь. В то же время Анкара продолжает развивать отношения с Москвой, заверил политик.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не стала принимать участие в «шоу по урегулированию ситуации на Украине». При этом турецкая сторона приложила «самые искренние усилия» для прекращения огня, подчеркнул он.

«Вместо шоу, которые не способствовали урегулированию украинского кризиса, мы приложили самые искренние усилия для прекращения огня и установления мира. Мы оказали Украине серьезную, конкретную и полезную помощь. Мы смело выразили свою позицию России», — сказал Эрдоган по итогам заседания кабинета министров.

Турция в то же время продолжает развивать свои отношения с Россией, констатировал он.

Ранее политик отмечал, что у Анкары «разные отношения» с Москвой и Киевом.

После начала специальной операции 24 февраля делегации России и Украины провели три очных встречи в Белоруссии, потом последовали переговоры в формате видеосвязи. 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошли очные переговоры. В них принимали участие глава российской делегации Владимир Мединский, глава украинской Давид Арахамия, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко, бизнесмен Роман Абрамович и другие.

Переговоры начались с напутствия президента Эрдогана делегациям и длились около трех часов.

К чему пришли в ходе переговоров

Итогом встречи стали договоренности, подразумевавшие нейтральный и безъядерный статус Украины, подкрепленный международными гарантиями, неприменение силы в отношении Крыма и «отдельных регионов Донецкой и Луганской областей» (в границах до начала спецоперации). При этом Москва не возражала против стремления Киева подать заявку на членство в Евросоюзе.

Российская сторона также обещала кардинально снизить военную активность под Киевом и Черниговом. Мединский даже говорил о возможной скорой встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая должна была состояться параллельно парафированию мирного договора.

Кроме того, Украина предложила обеспечить ее безопасность странам — членам Совбеза ООН, в том числе России, Турции и Германии. Подчеркивалось, что система гарантий не будет действовать в Крыму и республиках Донбасса.

Присутствовавший на встрече глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил уверенность, что в Стамбуле был достигнут «самый значимый прогресс в этом процессе к настоящему времени». «Более сложные вопросы должны обсуждаться на уровне президентов», — отмечал он.

12 апреля Владимир Путин заявил, что Киев, отойдя от достигнутых в Турции договоренностей, завел переговорный процесс в тупик. В середине мая российский МИД констатировал, что переговоры с участием РФ и Украины «не продолжаются» в настоящий момент «ни в каком виде». Москва передала Киеву проект договора, но ответной реакции до сих пор не последовало. Кроме того, украинская сторона пытается «размыть» уже достигнутые ранее договоренности, подчеркнули в ведомстве.

23 мая Мединский заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, но Киев «никуда не торопится» и тормозит процесс. «Они никуда не торопятся, судя по всему. Мяч на их стороне полностью. Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы», — сказал он. В тот же день Подоляк в интервью агентству Reuters подчеркнул, что Киев возобновит переговоры только после того, как российские войска уйдут из Украины.

«Мы выполним от нас зависящее»

В ходе пресс-конференции 23 мая Эрдоган также коснулся вопроса вступления Финляндии и Швеции в НАТО, подчеркнув, что Турция выполнит «все от нее зависящее». При этом у Анкары есть условие — изменить позиции двух стран по беспокоящим Анкару вопросам.

«Еще раз подчеркиваю: те, кто оказывают поддержку и защищают террористов, должны пересмотреть свою незаконную, высокомерную позицию, которую они демонстрируют в отношении нас», — сказал турецкий лидер.

«Если мы увидим конкретные изменения по вопросам, которые нас беспокоят, пусть ни у кого не вызывает сомнений то, что мы выполним от нас зависящее», — пообещал он.

Финляндия и Швеция ранее передали генсеку Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Власти Турции заявили, что не могут сказать «да» расширению альянса за счет этих стран, так как недовольны их позицией по «курдской проблеме».

В странах Северной Европы находятся сторонники РПК, крайнего левого движения DHKPC (в Турции, ЕС И США признано террористическим) и последователи проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена (Анкара считает, что он пытался организовать в Турции госпереворот). Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщал, что Анкаре будет достаточно, если Стокгольм и Хельсинки публично осудят по крайней мере РПК и ее «филиалы» и признают движение террористическим.