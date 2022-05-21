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Политика

Эрдоган поставил Швеции и Финляндии ультиматум по вступлению в НАТО

Эрдоган: Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО при выполнении ряда условий

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Магдалена Андерссон, Реджеп Эрдоган и Саули Нийнисте

Магдалена Андерссон, Реджеп Эрдоган и Саули Нийнисте

АР, коллаж «Газеты.Ru»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу созвонился с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё. Эти две скандинавские страны после начала военной операции на Украине захотели вступить в НАТО, однако Турция отказывается одобрить их членство в альянсе. Взамен на свой голос Анкара требует, чтобы США и скандинавы пошли на ряд уступок.

Разговор Эрдогана со шведами

Турецкий президент заявил премьеру Швеции Андерссон по телефону, что Анкара ждет от Стокгольма конкретных шагов навстречу и решения проблем, которые обозначила Турция. А именно, пояснил президент, Швеция должна прекратить «политическую, финансовую и военную поддержку террористических организаций».

Эрдоган также подчеркнул, что Анкара ждет снятия эмбарго на поставки оружия, которое Швеция и Финляндия ввели в 2019 после начала операции Турции в Сирии.

Шведский премьер в свою очередь сообщила, что ценит этот звонок и надеется на укрепление двусторонних отношений с Турцией, в том числе по вопросам «мира, безопасности и борьбы с терроризмом».

«Я подчеркнула [в разговоре с Эрдоганом], что Швеция приветствует возможность сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и что Швеция однозначно поддерживает <...> включение РПК (Рабочая партия Курдистана) в список террористов», — процитировало Reuters заявление Андерссон.

Рабочая партия Курдистана борется с официальными турецкими властями с 1984 года. Движение требует автономии в Турции — своего национального государства у курдов нет. РПК вела партизанскую войну и устраивала теракты, в ЕС, США и Турции она признана террористической.

В шведском парламенте есть шесть депутатов курдского происхождения. Некоторые из них призывали РПК и Турцию прекратить атаки друг на друга и «вернуться за стол переговоров». В Швеции также проживает одна из крупнейших курдских общин. По некоторым оценкам, ее численность составляет от 60 до 70 тыс. человек.

Разговор Эрдогана с финнами

В ходе другого телефонного разговора, передает Yle, Эрдоган сказал президенту Финляндии Ниинистё, что отказ Финляндии от борьбы с «угрожающими» террористическими организациями, которые представляют угрозу для будущего союзника по НАТО, «не соответствует духу альянса». Эрдоган указал, что Анкара ожидает уважения и поддержки в своей борьбе с террористами, опасными для национальной безопасности и народа Турции.

По сообщению офиса Ниинистё, два президента обсудили «членство Финляндии в НАТО, безопасность всего евроатлантического региона и борьбу с терроризмом». В Twitter финский президент написал, что у них был «открытый и прямой» разговор, и пообещал, что лидеры продолжат вести «тесный диалог».

«Я заявил, что как союзники по НАТО Финляндия и Турция будут беспокоиться о безопасности друг друга, поэтому наши отношения будут укрепляться. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях», — подчеркнул Ниинистё.

Спикер финского парламента Матти Ванханен при этом 21 мая заявил, что Финляндия не будет менять свои законы и экстрадировать «невинных людей» по просьбе Турции (то есть выдавать тех, кого Анкара считает причастными к террористическим движениям).

«Турция должна понять, что мы не можем согласиться [поменять право] в политическом ключе. Невинных людей не экстрадируют в другую страну, особенно если существует риск, что там их посадят в тюрьму или безосновательно осудят», — сказал Ванханен.

Он добавил, что вопрос о вступлении Финляндии в НАТО уже «решен», несмотря на сопротивление Турции.

Чего хочет добиться Турция

В субботу вечером Эрдоган также передал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что Анкара не будет положительно относиться к членству Швеции и Финляндии в НАТО, если те не будут однозначно сотрудничать с Турцией в борьбе с терроризмом и по другим вопросам.

Ранее турецкий лидер назвал скандинавские страны «чуть ли не гостевым домом для террористических организаций». Он добавил, что сторонники этих организаций даже занимают места в парламентах «некоторых» скандинавских стран.

Турецкие власти недовольны тем, что в Швеции и Финляндии нашли убежище сторонники РПК, крайнего левого движения DHKPC (в Турции, ЕС И США признано террористическим) и последователи проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена (Анкара считает, что он пытался организовать в Турции госпереворот). По словам высокопоставленных источников Bloomberg из Турции, Анкара требует, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили по крайней мере РПК и ее «филиалы» и признали движение террористическим.

Издание Al-Monitor предполагало, что в этом случае Турцию больше беспокоит именно Швеция, а не Финляндия — во-первых, в Швеции живет много курдов, в том числе беженцев, во-вторых, королевство регулярно критикует турецкие военные операции на курдских территориях в Сирии.

Свою роль играют и санкции против Турции, которые упомянул в субботу Эрдоган. Хотя торговля оружием Турции с Швецией и Финляндией имеет небольшой объем, источники Bloomberg передали, что Анкара в принципе не согласится на расширение военного союза со странами, которые блокируют ее сделки с оружием. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу публично заявил об этом, сказав, что такие ограничения «противоречат духу» альянса.

По информации Bloomberg, Турция также хочет, чтобы США вернули ее в программу по производству американских истребителей F-35. Турцию исключили после того, как она стала покупать российские системы противоракетной обороны С-400.

«Он [Эрдоган], несомненно, ждет, что его будут уговаривать, уговорят и вознаградят за сотрудничество, как это было в прошлом», — резюмировал Аслы Айдынташбаш, старший политический аналитик Европейского совета по международным делам (ECFR).

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