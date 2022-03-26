31-й день военной спецоперации РФ на Украине. Хроника событий

Германия может отказаться от российских энергоносителей гораздо быстрее, чем некоторые думают, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита Европейского союза.
Гособоронзаказ выполняется планово, работа по заключению контрактов будет завершена в апреле, заявил Шойгу — РИА «Новости».
Он отметил, что с учетом проведения спецоперации на Украине нужно сохранить темпы поставок перспективных вооружений в войска.
Более 20 мирных жителей ранены в подконтрольной ДНР части Мариуполя, сообщили в республике — ТАСС.
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что никто не хочет войны, однако угроза ядерного конфликта есть всегда.
Он также отметил, что отношения между РФ и США сейчас хуже, чем во время Холодной войны.
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Норвегия на саммите Европейского союза призвала не вводить ограничения на цены на газ на европейском рынке.
По его словам, в действительности поставщиками северного газа являются по большей части компании Норвегии.
Владелец украинской топливной компании Prime Group Дмитрий Леушкин заявил о критической ситуации с топливом в стране.
Из-за санкций против Москвы фермеры из Эквадора не могут поставлять в Россию бананы, некоторые вынуждены раздавать фрукты за бесценок или даром, чтобы они не пропали — РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal.
Как сообщается в статье, Россия — один из главных покупателей эквадорских бананов, туда направляется более 20% экспорта этого фрукта. Помимо этого, с проблемами столкнулись эквадорские поставщики цветов.
Также отмечается, что с невозможностью экспортировать свою продукцию также сталкиваются поставщики говядины в Парагвае, который в прошлом году направил в Россию почти 20% своего экспорта говядины.
Более 700 человек эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
В Минобороны РФ сообщили, что российские военные доставили 7 тонн гуманитарной помощи в Черниговскую область Украины.
ВСУ два раза за прошедшие сутки открыли огонь по территории Луганской Народной Республики, заявили в представительства ЛНР в СЦКК.
Также сообщается, что в Первомайске повреждены девять многоэтажных домов и центральная библиотека.
ВСУ применили реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» при обстреле территории ДНР, заявили в республике.
В Херсонской области и на юге Запорожской области, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать новые военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания и начали шире использовать российские рубли, сообщил РИА «Новости» постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
Результаты расследования о деятельности биолабораторий на Украине, инициированного Следственным комитетом России, представят в Организации Объединенных Наций, заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Военная спецоперация РФ призвана положить конец геноциду мирного населения в Донбассе, Россия, в отличие от США, делает все, чтобы пресечь военные преступления на Украине, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя обвинения заместителя госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд в причастности руководства России к гибели тысяч украинцев и российских военных.
Оплата российского газа в рублях была бы для Сербии проблемой, но страна не является недружественной России, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью сербскому каналу Euronews.
Украинские власти эвакуировали по гуманитарным коридорам из заблокированных городов более 37,5 тысяч человек за последнюю неделю, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир ЗеленскийUmit Bektas/Reuters
❗ Три крупнейших банка Японии с 26 марта приостанавливают долларовые транзакции со Сбербанком — ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
Соединенные Штаты намерены ввести санкции против российских компаний, которые предоставляют услуги и товары разведслужбам и военным РФ — ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
Президент Сербии Александар Вучич, говоря о ситуации вокруг Украины, предположил, что понимает действия президента России Владимира Путина, которому, по его мнению, некуда отступать и приходится бороться — ТАСС.
Великобритания намерена выделить £2 млн на поставки продуктов в окруженные украинские города. Об этом говорится в распространенном заявлении британского МИД.
Японский депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки допустил совместное с США столкновение с Россией — ТАСС.
По его словам, это может произойти в том случае, если не останется переговоров о мирном договоре и спора вокруг Курильских островов.