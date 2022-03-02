Чего ждут от нового раунда переговоров в России и на Украине

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, помощник президента России Владимир Мединский, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий (слева направо), советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий (справа налево) во время российско-украинских переговоров, 28 февраля 2022 года

Россия готова продолжить разговор с Украиной и надеется, что делегация Киева приедет на переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В офисе украинского лидера сообщили, что второй раунд переговоров пройдет вечером 2 марта. Состав делегаций останется прежним. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Киеве готовы к дипломатии, но не готовы к «принятию российских ультиматумов».

Российская делегация 2 марта ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте. [Будет] ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», — сообщил Песков. Он сказал, что не будет заранее называть место встречи.

По данным ТАСС, новый раунд переговоров пройдет на территории Белоруссии — в Беловежской пуще.

По словам Пескова, Кремль надеется, что украинская сторона прибудет на переговоры с делегацией России, и на успех переговоров, однако прогнозы относительно перспектив этого процесса делать не собирается. По его словам, российскую делегацию на переговорах продолжит возглавлять помощник президента Владимир Мединский.

На уточняющий вопрос, что могло бы стать минимальным успехом, представитель Кремля сказал: «Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, достаточно четко, неоднократно формулировались президентом РФ, в том числе мы эти условия перечисляли, их подробно объяснял Путин своим собеседникам в ходе международных телефонных разговоров».

28 февраля Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном среди необходимых условий назвал «денацификацию и демилитаризацию» Украины, подтверждение Киевом нейтрального статуса и признание суверенитета России над Крымом.

Украина готова к переговорам

Второй раунд переговоров пройдет вечером 2 марта, подтвердил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. Состав делегации не изменится.

«Я думаю, будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своих позициях», — сказал он.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что «требования россиян в принципе остаются неизменными — это те требования, которые озвучил Путин в своем обращении».

«Мы готовы к переговорам, мы готовы к дипломатии, но ни в коем случае не готовы к принятию российских ультиматумов», — подчеркнул Кулеба.

Прекращение огня

Владимир Зеленский заявил, что для переговоров с Россией нужны «хотя бы намеки» на полное прекращение огня.

«Нельзя сесть, когда летают самолеты и идет бомбардировка, сесть за стол переговоров», — подчеркнул президент.

Он заявил, что необходимо «посадить за стол переговоров» Владимира Путина, «пока еще с ним готовы сесть за стол переговоров».

По словам главы Украины, если Москва согласится отвести войска на позиции, которые они занимали шесть дней назад, то это будет «признаком того, что они [Россия] готовы к миру». «В обратном случае — это трата времени», — сказал Зеленский.

Украинский президент заявил, что на переговорах с Москвой Киев пока не получил желаемого результата.

«Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Кое-какие сигналы мы получили», — отмечал политик. По его словам, для продолжения диалога нужен компромисс.

«Я пока не ощущаю <...> от этой первой встречи конкретики. Есть единственное — это 1% того, что они снова могут встретиться и проговорить те или иные шаги вперед», — отмечал украинский лидер.

Как прошла первая встреча

Первый раунд переговоров по урегулированию конфликта состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский, в нее вошли замминистра обороны Александр Фомин, депутат Леонид Слуцкий, посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

От Украины в переговорах участвовали советник главы офиса президента Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, председатель партии «Слуга народа» Давид Арахамия, замглавы МИД Украины Николай Точицкий, первый замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе Андрей Костин и народный депутат Рустем Умеров.

Мединский по итогам встречи заявил, что на переговорах «найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

Он заявил, что российская делегация готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей.

Подоляк в свою очередь отметил, что «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения». Делегации договорились продолжить переговоры.

Белорусский политолог Юрий Воскресенский, знакомый с ходом переговоров, заявил, что украинская делегация не озвучила ни одного условия на переговорах с Россией.

«Ни прекращения огня, ни обсуждения вопроса территориальных моментов. То есть требования постоянно озвучиваются разными спикерами и меняются, в этом вся проблема», — отметил Воскресенский.