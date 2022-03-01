Представитель Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения в применении вакуумных и кассетных бомб российской армией на Украине. Он также рассказал, что Москва не собирается «организовывать выборы» на Украине после завершения военной операции. В то же время глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит операцию вплоть до достижения поставленных целей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается «организовывать выборы» на Украине или участвовать в выборных процессах после военной операции.

«Нет, Кремль не может как-то участвовать в выборах на Украине. Это другая страна», — сказал Песков.

Его спросили о том, «как намерены проводить выборы на Украине» после военной операции с учетом ранее звучавшего мнения о необходимости смены политической позиции киевских властей.

Песков подчеркнул, что Кремль продолжает считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. По его словам, Зеленский как президент Украины «может дать команду сложить оружие, и тогда не будет никаких жертв».

Песков не стал отвечать на вопрос, находится ли Киев, по мнению Кремля, под контролем нацистских сил, которые нужно денацифицировать. «Не могу ответить на этот вопрос, это надо к Минобороны, я не владею обстановкой на месте», — сказал он.

Пескова также спросили о реакции Кремля на заявление Международного уголовного суда в Гааге о том, что у него достаточного доказательств, свидетельств о «совершении военных преступлений на территории Украины со стороны России для начала уголовного дела».

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва отвергает заявления о совершении военных преступлений на Украине и не является участницей МУС.

На просьбу прокомментировать информацию о том, что Россия якобы применяет вакуумные и кассетные бомбы на Украине, Песков сказал: «Это утка, это утка однозначно».

Переговоры с Зеленским

Представитель Кремля заявил, что планов провести разговор Путина и Зеленского пока нет. Комментируя предложения Турции и Казахстана в посредничестве в переговорном процессе, он указал, что «ведутся прямые переговоры между российской и украинской делегацией».

По словам Пескова, Путину доложили о результатах прошедших 28 февраля российско-украинских переговоров.

«Безусловно, президенту доложено. Сейчас рано давать какие-то оценки, мы не хотели бы этого делать преждевременно. Предстоит их проанализировать и потом уже думать о перспективах», — заявил Песков.

У него спросили, стало ли в настоящее время понятно, «когда Россия сможет остановить военную операцию».

«Мы не уполномочены давать какие-то оценки, и это не входит в нашу компетенцию. Ход военной кампании, специальной операции — это исключительно прерогатива министерства обороны», — сказал представитель Кремля.

Потери и жертвы в ходе войны

Пескова также попросили прокомментировать данные ООН о погибших среди мирных жителей во время российской операции. Он заявил, что данные о жертвах среди украинцев могут быть следствием действий «националистических группировок».

«Российские войска в ходе специальной операции не осуществляют каких-либо ударов по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. Это исключено. Речь идет только о демилитаризации Украины, о военных объектах», — сказал пресс-секретарь президента.

При этом он сообщил, что не располагает данными о потерях Вооруженных сил РФ.

«Мы не обладаем такой информацией. Я не располагаю какой-либо информацией и не могу вам ее предоставить», — сказал представитель Кремля и предложил дождаться конца операции для получения ответа на вопрос о потерях.

Борьба с распространением ядерного оружия

Власти в Киеве, строящие планы по обретению собственного ядерного оружия, затеяли опасные игры и угрожают международной безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии Конференции по разоружению.

Глава МИД считает, что прозвучавшие с украинской стороны «безответственные заявления» о планах по приобретению ядерного оружия — это «не пустая бравада».

«Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Могу вас заверить, Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине», — сказал Лавров.

Он также назвал неприемлемым наличие ядерного оружия США на территории Европы. По его словам, неядерные страны НАТО практикуют ядерные миссии, отрабатывают сценарий применения ядерного оружия по территории России.

«Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать», — сказал он.

Операция продолжится «до достижения целей»

Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — заявил министр.

Он указал, что в рамках операции «российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей».

«Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», — добавил Шойгу.

По его словам, «в ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита».

Военная операция на Украине продолжается шестой день. 28 февраля в Гомельской области Белоруссии прошли переговоры с участием российской и украинской делегаций. По словам Владимира Зеленского, украинская сторона не получила желаемого результата от переговоров.