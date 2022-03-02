Херсон взят, Мариуполь блокирован. Подробности о спецоперации на Украине

Минобороны РФ сообщило, что военные взяли под полный контроль областной центр Херсон, а также установили контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка. С начала военной операции на Украине вывели из строя 1 502 объекта военной инфраструктуры ВСУ, войска ЛНР продвинулись на 75 км, а войска ДНР — на 58 км.

Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт во взятом под контроль Херсоне работают в повседневном режиме, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он добавил, что жители города не испытывают недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости.

По словам представителя Минобороны, продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению проблем поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры и обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

Глава Херсона Игорь Колыхаев ранее сообщил, что город окружен, а российские военные заняли в нем ключевые точки, передает Reuters. По словам мэра, войска РФ заняли центральную часть города, железнодорожный вокзал и речной порт.

Продвижение войск

Как рассказал Конашенков, ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военнослужащие отказывались от сопротивления.

«После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям», — отметил Конашенков.

По данным ведомства, с начала военной операции на Украине вывели из строя 1 502 объекта военной инфраструктуры ВСУ. «Среди них 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационная станция», — сказал Конашенков.

Уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов.

Конашенков также рассказал, что авиация ВКС РФ массированным ударом уничтожила 67 объектов военной инфраструктуры Украины.

Войска ЛНР с начала проведения операции продвинулись на 75 км. Войска ДНР — на 58 км.

Группировка войск ДНР установила контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевка и Осипенко.

«Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных сил России, продолжая успешные наступательные действия, установила контроль над населенными пунктами Старобельск и Сватово», — заявил Конашенков.

По его словам, российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве, в результате чего была выведена из строя аппаратная вещания телевышки.

Блокирование Мариуполя

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в свою очередь сообщил о блокировании Мариуполя.

«Все идет, как и планировалось. Мариуполь блокирован. Войска будут дальше двигаться в том направлении, которое нам поможет окончательно прекратить обстрелы жилых кварталов населенных пунктов не только у нас, но и у наших соседей в Луганске», — заявил он.

Также Басурин предупредил о предстоящей гуманитарной катастрофе в городе из-за отключения света и нехватки продовольствия.

По его словам, в течение ближайших дней станет понятно дальнейшее развитие ситуации по Мариуполю. Планируются переговоры, в ходе которых ДНР будет «убеждать противника сложить оружие, сдаться или выйти из города, чтобы не пострадало гражданское население».