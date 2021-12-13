В Кремле ответили на очередную угрозу Лукашенко по остановке транзита российского газа

Президент Белоруссии вновь пообещал перекрыть транзит российского газа в Европу из-за санкций ЕС. Владимир Путин ранее признавал, что эта угроза осуществима, но выражал надежду, что Минск не перейдет к таким мерам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление Александра Лукашенко сообщил, что Россия стремится «безупречно» выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу и надеется, что ей никто в этом не помешает.

Как Лукашенко может перекрыть Европе газ

Российский газ поступает через территорию Белоруссии на Украину, в Польшу, Литву и Германию несколькими путями. Так, через белорусскую территорию проходит газопровод Ямал-Европа. По нему ЕС получает газ с сибирских месторождений России. Трубопровод начинается в Тверской области, помимо Белоруссии тянется через Польшу и заканчивается в Германии, вблизи немецко-польской границы. Общая протяженность газопровода превышает 2 тыс. км. К Белоруссии относится 575 км газопровода, единственный владелец участка — российский холдинг «Газпром». Проектная мощность газопровода — до 32,9 млрд кубометров в год.

Кроме того, транзит природного газа через территорию Белоруссии идет через систему бывшего «Белтрансгаза». Она связана с трубопроводами Украины, Польши и Литвы. Общая протяженность системы — более 2,5 тысяч км. Через нее можно прокачивать до 51 млрд кубометров газа в год.

В 2011 году «Белтрансгаз» купил «Газпром». После этого компанию переименовали в «Газпром-трансгаз Беларусь».

Президент России Владимир Путин отмечал, что Белоруссия может перекрыть российские поставки через трубопроводы на своей территории.

«Теоретически, Лукашенко, как президент транзитной страны, может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта», — пояснил российский лидер.

Почему Лукашенко угрожает Европе

В начале ноября белорусский президент пригрозил перекрыть газ в Европу, если европейские страны закроют границы с Белоруссией. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?» — поинтересовался он.

Лукашенко добавил, что Белоруссия ответит, если ЕС введет против нее «непереваримые» и «неприемлемые» санкции. Президент объяснил, что Минск должен защищать суверенитет и независимость страны и ради этого «не останавливаться ни перед чем».

В декабре Лукашенко вновь вспомнил об угрозах перекрыть газ. В начале месяца он заявил, что Минск перекроет транзит в Европу, несмотря на любые контракты, если Польша закроет границу с Белоруссией.

«Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите», — сообщил Лукашенко 1 декабря.

Позже, 12 декабря, белорусский президент повторил, что может приказать перекрыть поставки газа в ответ на европейские санкции.

«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», — сказал он.

Реакция Кремля

Путин после первого заявления Лукашенко о возможности перекрыть газ отметил, что с ним белорусский президент это не обсуждал. «Я, честно говоря, об этом первый раз слышу. Я дважды за последнее время разговаривал с Александром Григорьевичем [Лукашенко]. Он мне ни разу об этом не сказал. Но он может. Ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, поговорю с ним на эту тему. Если он не в сердцах это сказал», — пообещал Путин в ноябре.

Песков в начале декабря сообщил, что Путин с пониманием отнесся к заявлению Лукашенко о том, что Белоруссия может остановить транзит энергоносителей в Европу. «Путин выразил понимание этих жестких ответов, но, с другой стороны, президент, конечно, рассчитывает на то, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа», — сказал Песков.

Комментируя последнее заявление Лукашенко, пресс-секретарь президента вновь повторил, что Россия хочет соблюдать обязательства перед европейскими потребителями.

«Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает России и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам», — сказал он.

Могут ли угрозы Лукашенко стать реальностью

Инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов подтверждал «Ведомостям», что у Белоруссии есть техническая возможность перекрыть поставки газа. «Это может быть сделано в случае введения некоего аналога режима ЧС, в рамках которого Белоруссия приостанавливает любые обязательства по транзиту продукции в интересах национальной безопасности и в качестве ответа на «недружественные» шаги других государств», — пояснил эксперт.

Однако для этого Минску придется отобрать контроль над газопроводами у «Газпрома», что приведет к серьезному конфликту с Россией.

Другой вариант — Минск приостановит транзит по техническим причинам. Белоруссия найдет формальный повод, чтобы провести внеплановый ремонт или проверку трубопровода.

По мнению специалиста, от приостановки транзита пострадает и сама Белоруссия, которая получает деньги за прокачку российского газа. Суверов добавил, что даже в случае прекращения поставок газа через республику «Газпром» сможет выполнить обязательства в рамках долгосрочных контрактов, загрузив «обходные маршруты», прежде всего через ГТС Украины и «Турецкий поток».