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Киев может лишиться реверса российского газа в ближайшее время

NI: запуск «Северного потока — 2» может оставить Украину без реверсивных поставок газа

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Запуск газопровода «Северный поток — 2» после его сертификации может оставить Украину без возможности реверсивно поставлять российский газ из Европы, сообщает издание The National Interest.

Автор материала утверждает, что газопровод позволит игнорировать украинскую и польскую газотранспортную системы и не платить за транзит газа.

«Значит, что Москва будет контролировать, сколько газа по «Северному потоку — 2» станут получать соседи Украины, с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву», — утверждает автор.

По его мнению, из-за прекращения транзита газа Украина якобы становится более уязвимой для военного вторжения со стороны России.

Ранее глава Минобороны Украины заявил, что план НАТО по сдерживанию России не работает.

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