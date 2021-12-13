Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может перекрыть транзит газа в Европу в ответ на новые западные санкции. С такой позицией глава государства выступил на интервью турецкой телерадиокомпании TRT, выдержки из которого приводит «БелТА».

«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение, и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», — заявил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Лукашенко об ограничении транзита российского газа через территорию республики не согласованы с Москвой. Он подчеркнул, что Белоруссия и ее президент подвергаются неоправданному давлению со стороны Запада, что не может не приводить к «очень жесткой реакции».