В Госдуме заявили об «обрушении» мира старой американской демократии

«Саммит за демократию», на который в этом году были приглашены 110 стран, может повториться в следующем году. В России, которую наряду с Китаем, Турцией, Венгрией и другими странами не пригласили к участию, скептично относятся к этому формату: Москва раскритиковала саммит, обвинив США в попытке приватизировать слово «демократия». Для чего понадобился саммит и как он поможет США — в материале «Газеты.Ru».

Мир меняется, и американская модель уже не является вершиной демократии, как это навязывалось в течение десятилетий, считает депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы понимаем, какие сложности после последних и предпоследних выборов в США возникли в области демократии, после провала политики администрации в нескольких странах, в том числе в Ираке, Ливии, Афганистане. Теперь США нужно как-то навязывать свою повестку», — сказал он «Газете.Ru», комментируя прошедший 9-10 декабря «Саммит за демократию», который организовали Соединенные Штаты.

Его коллега, Виталий Милонов был еще более категоричным, заявив, что в США «уже нет давно демократии, хотя они и привыкли называть демократией все, что они придумывают».

Парламентарий обратил внимание на явное неравенство в США. «Это называют нормами новой этики, а я бы сказал, что это новый социализм, новый троцкизм.

Безусловно, мне очень печально, потому что старый добрый мир той самой старой американской «демократии» рушится, а это будет дестабилизировать ситуацию в мире», — считает он.

По его словам, мир всегда держался на нескольких китах: «Великой Российской империи, Северной Америке, Юго-Восточной Азии, Китае». Но теперь одна из составляющих этого мира уходит, как и ее мощность.

«Невозможно представить мощное государство, которое базируется на принципах толерантности, сексуального раскрепощения. Империи так не строятся. Мощное государство не может так существовать», — констатировал Милонов.

Как прошел «саммит демократий»

США тем временем заявили о планах повторно организовать «Саммит за демократию» уже в 2022 году — соответствующее заявление в ходе телефонного брифинга сделала представитель американской администрации. По ее словам, мероприятие не сводится к какой-то конкретной стране, на нем подчеркивается стремление придать импульс демократии.

Саммит был открыт рано утром 9 декабря. Приглашение принять в нем участие получили 110 стран. В этом списке не оказалось не только находящихся в конфронтации с США России и Китая, но также и некоторых американских союзников по НАТО — Венгрии и Турции.

При этом на саммите выступали признаваемый США президентом переходного периода Венесуэлы Хуана Гуайдо и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

В поддержку укрепления демократии по всему миру президент США Джо Байден объявил о запуске «Президентской инициативы за демократическое обновление» — наборе инициатив в области политики и иностранной помощи, «которые основываются на значительной продолжающейся работе правительства США по укреплению демократии и защите прав человека во всем мире», говорится на сайте Белого дома.

Такой проект предусматривает выделение на защиту, поддержание и рост демократических систем, правительств и неправительственных организаций во всем мире $424,4 млн.

Эту идею должен одобрить конгресс. Средства должны пойти на пять направлений: поддержка свободных и независимых СМИ, борьба с коррупцией, поддержка реформаторов, продвижение технологий, необходимых для развития демократии, защита свободных и честных выборов и политических процессов.

«Давно не демократия»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя этот саммит, написала в своем Telegram-канале, что США наделят его участников «почетным правом» обслуживать американские интересы. «Взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах. На этот раз в контексте противостояния группы стран, возомнивших себя вершителями судеб человечества, и других членов мирового сообщества», — оценивал саммит глава МИД России Сергей Лавров.

В конце ноября послы России и Китая в США в совместном заявлении обвинили Белый дом в «менталитете холодной войны» и создании новых разделительных линий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил США в попытке «приватизировать слово «демократия», а КНР осудила Вашингтон за приглашение на саммит представителей Тайваня.

Из бывших советских республик в форуме принимают участие страны Балтии, Украина, Грузия, Молдавия и Армения.

Саммит демократий — это довольно удачный и успешный шаг для Байдена, у которого их осталось не так много, сказал «Газете.Ru» американист, эксперт РСМД Алексей Наумов.

По его словам, это возможность объединить союзников США или те страны, которые хотят себя считать таковыми и заручиться американской поддержкой.

«По сути хотя бы какое-то оформление идеологической политики при всех спорностях осталось только у США. Например, у Китая нет форума автократий, Россия не проводит форум традиционных ценностей, а у США есть вот эта штука, с которой они идут в мир и могут что-то получить. Грубо говоря, они предлагают идею, а в ответ получают реальные заверения в союзничестве, корректировки курса в сторону проамериканскости», — пояснил эксперт.

К тому же этот саммит представляет собой попытку объединить поляризованные и расколотые Соединенные Штаты.

«В США многие действительно верят в идеи демократии. То, что нам может казаться циничной эксплуатацией громких слов, для многих — действительно важное и актуальное явление. Политика США в более значительной степени идеологизирована в сравнении с политикой других держав», — обратил внимание Алексей Наумов.

США нужно показать, что они еще представляют из себя мирового лидера, сказал политолог-американист Малек Дудаков. Как он отметил, их статус и репутация сильно пошатнулись на фоне афганского фиаско.

«Проводя этот саммит, администрация Байдена де-факто признает, что однополярный мир закончился, и США приходится выстраивать отношения с оппонентами — Россией и Китаем, например, — от лица в целом не только государств демократического строя, но и государств, которые в принципе готовы сотрудничать с США. Там большой список стран, которые были приглашены на саммит, хотя они не представляют собой развитые демократии», — обратил внимание эксперт.

К тому же Байден много говорил, что в США происходит культурная поляризация общества, радикализация многих частей, поэтому он использует этот механизм, чтобы что-то делать и с этим, заключил Дудаков.