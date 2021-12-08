Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц

Новым канцлером Германии официально избран лидер СДПГ Олаф Шольц, а в новую правительственную коалицию, помимо социал-демократов, войдут «Зеленые» и «Свободные демократы». Согласно их коалиционному соглашению, с Россией нужно вести «конструктивный диалог». Российские сенаторы и депутаты рассказали «Газете.Ru», на что рассчитывают в отношениях с новым германским правительством.

Олаф Шольц сменил Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. Его избрали во время заседания Бундестага 8 декабря.

О заключении коалиционного соглашения СДПГ с «Зелеными» и Свободной демократической партией официально было объявлено 24 ноября. Коалиция получила название «Светофор» по цветам партий-участниц. Шольц тогда отметил, что три партии объединяет желание сделать страну лучше.

«Цель «Светофора» — не поиск наименьшего общего знаменателя, а политика больших действий», — говорил он.

В коалиционном соглашении констатируется, что Германия остается приверженной сотрудничеству в рамках Евросоюза и НАТО.

Россия в нем названа «важным игроком на международной арене», с которой правительство намерено вести «конструктивный диалог». Вместо с тем в документе обозначено требование «немедленно прекратить попытки дестабилизации Украины, насилия в восточной Украине и незаконной аннексии Крыма».

Россия ожидает от нового германского руководства как минимум преемственности политики в отношении Москвы в реализации тех проектов, которые были начаты еще предыдущим руководством, в частности, это «Северный поток — 2»,

сказал «Газете.Ru» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«А вообще хотелось бы, чтобы отношения были более тесными, более дружескими, более согласованными с точки зрения укрепления безопасности на европейском континенте и в мире в целом. Хочется верить, что с Шольцем удастся построить такие отношения», — отметил он.

Новое правительство столкнется с большим количеством проблем, которые накопились в отношениях двух стран за последние десятилетия, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Тем не менее у нас есть надежда, что социал-демократы, которые стоят во главе правительства, в память о тех добрых традициях, которые присущи этой партии, восстановят с нами нормальные конструктивные отношения и будут способствовать развитию двусторонних связей. В частности, скорейшим образом будет запущен «Северный поток — 2», в котором заинтересованы прежде всего немцы, равно как и мы», — отметил парламентарий.

Он выразил мнение, что многие спорные вопросы, которые в последнее время возникают у Берлина и Москвы, будут решаться более конструктивно.

«Кандидатуру Шольца оценивает только германский народ. Но мы знаем, что он представляет партию, с которой у России всегда были конструктивные отношения. Надеемся, что Шольц тоже внесет свой вклад в улучшение наших контактов с немцами», — сказал Владимир Джабаров.

Новому канцлеру Германии сегодня будет труднее, поскольку ему придется выстраивать свою политику, ориентируясь на своих партнеров по блоку, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Он опытный политик, надеюсь, что ему в определенной мере удастся продолжить ту линию, которую проводила Меркель. Мы будем работать с теми, кого избрал немецкий народ. Он известный нам политик. Думаю, нам удастся выстроить с ним конструктивный диалог, который будет идти во благо нашим народам», — отметил депутат в комментарии «Газете.Ru».

Германия — один из ключевых стратегических партнеров России в Европе, так как многие решения и рекомендации ФРГ принимаются во внимание во всей Европе, и РФ должна всегда выстраивать хорошие отношения с этой страной, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее словам, у России был очень конструктивный диалог с Ангелой Меркель, к тому же у нее были хорошие взаимоотношения с российским президентом.

Журова выразила надежду, что стороны сохранят такой же уровень отношений, который основан на понимании и возможности слышать.

«Ангела Меркель всегда старалась услышать. Она не всегда все принимала на веру, было видно, что она всегда готова к дискуссии и готова слышать. Поэтому хотелось бы, чтобы был конструктив, а не позиция «мы считаем только так, и иначе быть не может», которая у нас выстраивается, например, с США. В Европе все-таки мы всегда смотрим в сторону Германии с определенными надеждами, чтобы этот диалог у нас был», — отметила депутат.