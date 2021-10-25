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Политика

Новый госпереворот: в Судане арестовали членов правительства

Арестованный премьер Судана Хамдук призвал граждан «защищать революцию»

Утром 25 октября военные поместили под арест нескольких членов правительства, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдука. После этого он призвал жителей выходить на улицу, чтобы защитить революцию. Сейчас на улицах суданской столицы беспорядки, люди жгут покрышки, строят баррикады, зафиксированы стычки с военными.

В Судане силы безопасности поместили под домашний арест главу правительства страны Абдаллу Хамдука и нескольких членов кабмина. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По данным журналистов, рано утром 25 октября в суданской столице Хартуме было много сотрудников местных сил безопасности. Они окружили дом Хамдука, стянули военных. После этого премьер-министра взяли под домашний арест.

Корреспондент Al Hadath сообщил, что в городе с утра наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом. Параллельно военные арестовали четырех министров из правительства Хамдука. В частности военные ворвались в дом главы аппарата правительства Халеда Омара Юсефа. Дом советника премьера по связям с общественностью Мохамеда Салеха взяли штурмом, а самого советника арестовали.

Министр промышленности Судана Ибрагим аль-Шейх написал в Facebook, что сотрудники сил безопасности ворвались в его дом. Кроме того, арестованы представители как минимум трех партий — правящего Национального конгресса Судана, «Баас» (Партия арабского социалистического возрождения), а также федералистов.

Позже министерство культуры и информации Судана подтвердило информацию о задержании членов правительства. «Объединенные отряды задержали нескольких гражданских членов Суверенного совета Судана и министров переходного правительства и увезли их в неизвестном направлении»,

— говорится в сообщении. Объединенные отряды — это военизированные формирования, которые были созданы летом по приказу Суверенного совета Судана.

Al Arabia сообщила, что Хамдука тоже перевезли в неизвестное место после того, как он отказался сделать заявление в поддержку военного переворота.

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Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Кроме того, Al Hadath сообщает, что за несколько часов до домашнего ареста премьер-министр Хамдук встречался с председателем Суверенного совета Абделем Фаттахом аль-Бурханом. По имеющейся информации, они обсуждали предложения от американского посланника Джеффри Фелтмана.

Посол США призывал в ближайшие недели провести реформу власти и достичь компромисса между противоборствующим правительством Хамдука и Суверенным советом аль-Бурхана. В частности, Фелтман предлагал до 15 ноября сформировать законодательный орган и входящие в его структуру комиссии. Посланник напоминал аль-Бурхану о необходимости передать свои полномочия, поскольку скоро истекает срок работы переходного правительства.

По данным телеканала, арест Хамдука произошел после того, как он потребовал на переговорах с аль-Бурханом до 30 октября ответить на предложения представителя Вашингтона.

В социальных сетях и на сайтах оппозиции после сообщений об арестах членов правительства появились призывы выходить на улицу в знак протеста против военного переворота. Заявление сделал и сам находящийся под домашним арестом Хамдук: он попросил жителей страны выйти «на защиту революции». На улицы Хартума в итоге вышли сотни человек, которые жгут покрышки. Военные и силы безопасности перекрыли некоторые дороги и мосты в столице.

В 2019 году в Судане произошел государственный переворот, в результате которого сместили и арестовали президента Омара аль-Башира, правившего страной 26 лет. К власти пришли военные, но уже через месяц они договорились с оппозицией создать переходное правительство на три года. Однако после этого оппозиционеры начали забастовку, потребовав быстрее сформировать постоянное гражданское правительство. С тех пор в Судане происходят беспорядки.

Свержение аль-Башира поставило под вопрос создание российской военно-морской базы в Судане, о которой страны начали договариваться еще в 2017 году, а в декабре прошлого года подписали соответствующее соглашение. После госпереворота Хартум активизировал контакты с Вашингтоном. США исключили Судан из списка стран, представляющих террористическую опасность, снял некоторые санкции, усилил дипломатическое присутствие.

Вашингтон выступал категорически против создания российской базы на побережье Красного моря.

В июне 2021-го переходное правительство Судана заявило, что намерено пересмотреть соглашение о создании военной базы, поскольку оно было подписано при прежнем режиме, не было ратифицировано и может навредить стране. В сентябре появилась информация, что Хартум выдвинул условие Москве: военную базу можно будет разместить на территории государства в обмен на пятилетнюю экономическую помощь. Однако позже суданские дипломаты опровергли эти сведения.

В конце сентября группа военных попыталась совершить госпереворот в Судане, на улицы столицы вывели танки. Однако попытка оказалась провальной. С тех пор уже больше месяца в Хартуме и других городах страны регулярно вспыхивают беспорядки, проводятся акции протеста.

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