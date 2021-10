Арестованный премьер Судана Хамдук призвал граждан «защищать революцию»

#BREAKING #SUDAN



SUDAN, KHARTOUM: MILITARY COUP IN SUDAN!



- High ranking gov officials detained, Prime Minister Hamdok under house arrest

- Internet outages in Khartoum

- Demonstrators block #Khartoum roads to protest arrests