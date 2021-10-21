Как Киев избавляется от неправильных слов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) опубликовал новый глоссарий, в котором такие термины как «Великая Отечественная война», «народ Донбасса», а также «российско-украинский конфликт» признаны «фейками и клише». Пока словарь носит рекомендательный характер для публичных персон и СМИ. Проблемы политического языка уже не первый год волнуют Киев, а хрестоматийный спор о предлогах перед словом Украина и вовсе проводит идеологическую черту между оппонентами. К чему приведет новая языковая политика СНБО, разбиралась «Газета.Ru».

Кто ответит за слова

Украинский политический язык переживает стремительную модернизацию. Отныне нет никакого «ближнего зарубежья», «Республики Крым» и «энергетической блокады» полуострова. На смену этим «неполиткорректным», с точки зрения Киева, терминам официально пришли «новая Восточная Европа», «временно оккупированная территория» и «временное прекращения товарооборота, электро- и водоснабжения».

А Крымский мост предлагается называть «незаконно построенным мостовым переходом между временно оккупированной АР Крым и РФ через Керченский пролив». Есть и еще один вариант — «так называемый Крымский мост».

Казалось бы, давно решен вопрос с предлогами, но и в этот раз Киев напоминает: предлогу «на» власти предпочитают «в», но не всегда. Методичка СНБО разрешает говорить и писать «на Донбассе».

Вражеская инфильтрация

Документ, в настоящее время не обязательный к исполнению, но носящий рекомендательный характер, опубликован на официальном сайте СНБО и представляет из себя таблицу из трех столбцов. В первом столбце представлены клише/фейки. В двух других разделах представлены предпочитаемые варианты трактовок.

В Киеве рассчитывают, что глоссарий поможет органам государственной власти, дипломатам и СМИ избежать болезненных для властей терминов и трактовать события последних лет с точки зрения Киева. Документ создан как ответ на «деструктивное информационное воздействие» российских спецслужб, которые «…инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии», говорится в пресс-релизе ведомства.

Украинское руководство продолжит использовать тему сдерживания России в различных формах, и глоссарий является одним из инструментов сдерживания, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Термины в документе носят все более содержательный характер.

«Есть вероятность, что этот глоссарий расширится и будет включить термин «Россия», который также может претерпеть изменения», — заявил Брутер.

Не та война

В число так называемых «фейков» также записали термин «Великая Отечественная война», что, вероятно, является продолжением политики декоммунизации на территории Украины. Согласно украинским властям, правильно говорить «Советско-германская война».

Признание термина «Великая Отечественная Война» клише логически следует из всей идеологии, которая имеет официальный характер на Украине,

заявил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования Олег Неменский.

«Сама логика, обосновывающая украинскую структуру идентичности, является принципиально антирусской и антироссийской. Она не позволяет считать, что украинцы в составе единого с «москалями» государства воевали за свое отечество, и что это был общий подвиг», — считает Неменский.

Основная проблема составителей нового глоссария заключается в том, что Киеву просто нечего предложить взамен старых терминов, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Допустим, исключат из учебников определение «Великая Отечественная Война» и оставят «Вторая мировая война». Они снизят тем самым роль целого поколения украинцев, которые отдали жизни в борьбе с фашизмом. Это была и украинская победа тоже. Создатели принижают значение Победы, но что они предлагают взамен?»

— отмечает Бондаренко.

Cancel culture по-украински

И хотя нововведения в политической терминологии не имеют никакого отношения к лингвистике, идеология изменений в какой-то мере влияет на нормы языка. Так, усиление феминистского движения в Германии привело к тому, что разные слова, которые ранее широко употреблялись, исчезли, приводит пример завотделом института русского языка Анатолий Баранов.

«Немецкое слово «fräulein» (фройляйн), которое обозначало незамужнюю молодую девушку. Оно исчезло, так как немцы решили, что оно ущемляет права женщин, потому что аналогичного слова для юноши не было», — отметил Баранов.

Новый украинский глоссарий, по словам Баранова, наполнен идеологически связанной лексикой. Интерпретация и толкование такой лексики зависит от той идеологии и политической позиции, которая занимается в конкретный момент. В украинских изданиях отражается политическая позиция, которая продвигается существующей политической властью.

«Это явление оказывает влияние на язык, особенно в отношении идеологизированного дискурса», — говорит филолог.

Появление новых терминов, подчеркивает Бондаренко, продолжает программу по переписыванию истории на Украине. Таким образом Киев фактически «финализирует» этот процесс. По словам эксперта, попытки Киева заново создать национальный эпос обречены на провал.

«Можно скрыться за разными терминами, но любому народу нужны победы и национальный эпос. Если такой великий повод, как победа в Великой Отечественной Войне, отметается, то мне не очень понятно, в чем они будут черпать поводы для гордости», — заключил Бондаренко.