Почему Зеленский хочет обменять Медведчука на украинцев, находящихся в России

Депутат Виктор Медведчук заявил, что идея Владимира Зеленского обменять его на украинцев, находящихся в России, ему не интересна. По словам украинского президента, это может произойти, если у Медведчука обнаружится российский паспорт. Эксперты считают такую идею унизительной и прогнозируют Зеленскому еще большее падение рейтинга.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что страна может обменять лидера политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука на находящихся в России украинских граждан, при условии, что у политика обнаружат российское гражданство.

«Господин Медведчук — гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство, то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», — сказал Зеленский в эфире ICTV.

Сам Медведчук, хотя и приходится кумом президенту России Владимиру Путину, заверяет, что никакого гражданства, кроме украинского, у него нет.

«Я гражданин Украины, и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью», — говорится в его заявлении на сайте партии.

Он отметил, что Зеленскому «не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене», так как эта идея несостоятельна и абсолютно не интересует депутата.

Заявление Зеленского не нужно воспринимать как политическое, президент только предположил один из возможных сценариев развития ситуации, сказал «Газете.Ru» глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Если вдруг выяснится, что у Медведчука есть российский паспорт, то зачем нам держать этого гражданина? Пусть возвращается к себе, если Россия предложит обмен. Здесь гипотетическая ситуация, не более того», — сказал эксперт.

По его словам, президент показал, что, если возникнет такая возможность или необходимость, Украина «с радостью» может обменять Медведчука на кого-то.

«А если переводить эту ситуацию на язык сугубо бытовой, можно вспомнить украинскую пословицу «баба с возу — кобыле легче». Не нужен нам Медведчук. Если он нужен России, согласно одной из версий, то пусть она его и забирает, нам он не нужен. Такая эмоция тоже присутствует», — констатировал Владимир Фесенко.

С украинской стороны заявления о готовности обменять Медведчука звучат не впервые. Об этом еще в мае говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, Киев мог бы обменять политика на осужденных в России граждан Украины.

В Кремле тогда такую инициативу называли «внутриукраинской политической кухней». «Не знаю, почему предлагается украинского политика выставлять на обмен, вопрос, хочет ли этого сам украинский политик. В общем, это достаточно несформулированная идея, вряд ли это надо серьезно рассматривать», — говорил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политолог Андрей Суздальцев назвал Медведчука универсальным заложником и напомнил, что его взяли под домашний арест, когда резко обострились отношения Москвы и Киева, а после этого встал вопрос о проведении саммита Украина — Россия во главе с президентами.

«Сейчас стоит вопрос о том, чтобы Украина получала газ по контракту с Россией напрямую. На самом деле Украина готова брать газ почти даром, она воспринимает это как контрибуцию, как будто Россия проиграла Украине и должна расплачиваться с ней газом.

Медведчук стал заложником, и это должно продемонстрировать, что вопросы пока не решены», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Он назвал очень странной ситуацию, в которой предлагается менять гражданина Украины на граждан Украины, которые находятся на территории России. По его словам, этот вариант похож на «разборки каких-то уголовников».

«Получаются совсем абсурдные вещи, когда собственные граждане превращаются в каких-то рабов. Россия ведь не ставит вопрос о выдаче некоего украинского гражданина Медведчука. А навязывать его… Это унизительно для главы государства — торговать своими гражданами», — заключил Андрей Суздальцев.

Предложение поменять гражданина Украины на граждан Украины многое говорит о его авторе и означает, что глава государства делит граждан на людей разных сортов, сказал «Газете.Ru» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«На мой взгляд, это очень сильно бьет по рейтингу Зеленского. Но, к сожалению, граждане за последние семь лет привыкли к очень многим проявлениям политического ничтожества, поэтому уже теряюсь в догадках, что может их сильно удивить», — отметил он.

Владимир Фесенко вместе с тем напомнил, что обмены украинцев на украинцев уже происходили, но между Киевом и неподконтрольными ему территориями Донецкой и Луганской народных областей.

«Там тоже с обеих сторон украинские граждане, но одни воевали за Украину и оказались в плену, а другие ненавидят Украину либо воевали против нее. Но опять же президент отметил, что обмен будет произведен, если у Медведчука окажется российский паспорт. Поэтому тут дело не в том, кем себя считает Медведчук. Он-то себя считает украинцем, а на Украине его воспринимают как человека, представляющего в нашей стране интересы России», — отметил украинский эксперт.