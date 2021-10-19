Зеленский прокомментировал перспективы вступления Украины в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в ближайшее время увеличится количество государств-членов Евросоюза, которые письменно — на двустороннем уровне — поддержат европейскую перспективу страны. При этом он заявил, что Киев сейчас не обсуждает членство в ЕС, поскольку знает ответ. В Евросоюзе есть страны, с которыми нужно будет больше работать по этому вопросу, добавил глава республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока не обсуждает членство в Евросоюзе, поскольку знает ответ. Так он прокомментировал перспективы вступления страны в ЕС в эфире телеканала ICTV.

«Не стоит ставить вопросы, на которые ты знаешь ответ», — отметил Зеленский в интервью.

В то же время он сообщил, что вскоре увеличится число государств-членов ЕС, которые письменно — на двустороннем уровне — поддержат европейскую перспективу Украины.

«Мы начали в этом году готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке европейской перспективы Украины. Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас», — пояснил Зеленский.

Прогресс в реформах

Он также напомнил, что уже четыре страны-члена ЕС подписали такие декларации. Ожидается, что еще три документа будут подписаны в ближайшее время. «То есть уже будет семь стран из 27.

Шаг за шагом мы это сделаем. Я очень этого хочу, поэтому будем двигаться вперед», — подчеркнул глава республики.

Кроме того, Зеленский отметил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель поддерживают Украину и отмечают прогресс в осуществлении реформ — о чем шла речь в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина – ЕС.

«Но мы понимаем, что членство Украины в Евросоюзе должно быть поддержано 27 государствами - членами ЕС», — добавил он, признав, что есть страны, с которыми нужно будет больше работать по этому вопросу.

«Могли быть в ЕС уже вчера»

По его мнению, Украина была бы в ЕС «уже вчера», если бы вопрос членства зависел только от Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен. Но решение должно быть принято всеми государствами-членами ЕС.

«27 стран должны сказать: «Да, мы видим Украину членом, и проголосовать за это. Я отдельно общаюсь с представителями каждой из стран ЕС.

Один на один они говорят: мы — за, вопрос с другими странами. Потом ты едешь в те, другие страны, а там тоже говорят: мы — за.

Есть вопросы с другими странами», — заключил Зеленский.

«На расстоянии нескольких световых лет»

В сентябре президент Эстонии Керсти Кальюлайд указала, что Украина находится «на расстоянии нескольких световых лет» от вступления в ЕС. По ее словам, за минувшие пять лет она не увидела приближения Киева к выполнению Копенгагенских критериев.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, призвал не держать Киев на «крючке реформ» и признать, что Украину не принимают в ЕС по политическим причинам.

Копенгагенские критерии, принятые в столице Дании в 1993 году, определяют условия вступления стран в Европейский союз. Среди требований — политические, географические, экономические, правовые и другие. Украина стремится к интеграции с Европейским союзом и проводит реформы, которых требует Брюссель. Однако в ЕС неоднократно заявляли, что вступление Киева в организацию в ближайшие годы маловероятно. В частности, вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис говорил, что запуск процедуры вхождения страны в организацию, скорее всего, не произойдет в ближайшие годы.

При этом глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде считает, что Украина имеет перспективу членства в ЕС. Однако, чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина должна соответствовать его критериям, отметила она.

Выбор большинства

Большинство украинцев назвали свою страну европейским государством – такие данные приводит социологический центр Разумкова по итогам опроса, проведенного в октябре.

Так, 77,1% респондентов назвали Украину европейской страной с точки зрения географии, а еще 54,6% — с позиции истории. Кроме того, 43,7% опрошенных полагают, что Украина входит в число европейских государств в культурном плане.

Меньшее количество украинцев назвали свою страну европейской в политическом — 32,5%, социальном — 21,7% и экономическом — 16% плане.