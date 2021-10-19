Польский премьер предупредил Евросоюз о грядущем энергокризисе

Премьер Польши Матеуш Моравецкий указал, что Европа стоит у порога огромного энергетического кризиса, сила которого уже в ближайшие недели может потрясти весь континент. Он отметил, что нужно считаться и с эффектом домино: один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз уже стоит у порога энергетического кризиса, который может произойти в течение ближайших нескольких недель – об этом во вторник, 19 октября, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Сегодня мы стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса»,

— указал он, выступая на пленарной сессии Европарламента.

По его словам, «быстро растущие цены, спровоцированные, в частности, преднамеренными действиями российских фирм, уже сейчас ставят многие компании в Европе перед выбором – ограничивать производство или перекладывать расходы на потребителей».

Моравецкий предупредил, что «сила кризиса уже в ближайшие недели может потрясти Европу».

«Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может довести до нищеты в связи с неконтролируемым ростом цен во всей Европе. Нужно считаться и с эффектом домино. Один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения», — отметил премьер Польши.

Что привело к росту цен

Напомним, что цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около $515 за 1 тыс. кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти $1400 — был достигнут 5 октября.

По оценкам экспертов, рост цен обусловлен несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Позиция Москвы

В свою очередь, в Кремле на обвинения в высоких ценах на газ напоминают о том, что западные политики «просчитались при переходе на альтернативные источники энергии»: они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было. Президент РФ Владимир Путин назвал «полной чушью» и «бредом» заявления об использовании Россией газа как оружия. В Москве неоднократно отмечали, что выполняют все свои обязательства перед европейскими партнерами и готовы продавать больше газа.

В то же время «Газпром» не стал бронировать дополнительный объем мощностей для транзита газа в Европу через территорию Украины в ноябре. Ранее компания отказалась от допмощностей в сентябре и октябре, хотя с мая по август выкупала все предлагавшиеся объемы транзита через украинскую ГТС в размере 15 млн кубометров газа в сутки.

Запуск «Северного потока – 2»

На этом фоне официальный сайт Nord Stream 2 AG сообщил, что 18 октября была завершена процедура заполнения газом первой нитки газопровода «Северный поток – 2».

«В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн кубометров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе», — говорится в сообщении оператора проекта. Этого давления достаточно для того, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.

Также в компании заявили, что на второй нитке газопровода продолжаются пусконаладочные работы.

Поставки электроэнергии

Аналитики также отмечают, что с наступлением энергетического кризиса в Европе зависимость от прямых поставок электроэнергии из России и Белоруссии резко увеличилась. «Интер РАО» уже начал увеличение транзита электричества в Латвию и Эстонию, в ближайшей перспективе — на 38%.

Полная приостановка транзита в рамках БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва) может кратно повысить тарифные ставки для жителей прибалтийских стран. Текущее резкое увеличение поставок российской электроэнергии в Латвию и Эстонию вызвано желанием местных властей компенсировать дефицит закупок у соседних европейских стран, включая Польшу и Швецию, сошлись во мнении опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Хитрый план бьет по карману его авторов»

Прошлой зимой к энергетическому коллапсу Европу привели затяжные холода, которых в эпоху объявленного «глобального потепления» уже не ждали, отметил в своей колонке для «Газеты.Ru» кандидат философских наук Дмитрий Аксеновский.

«Летом энергосистему Европы обрушила… хорошая погода, которой, по прогнозам климатологов-алармистов, тоже быть не должно. Вместо ураганов и подтоплений в Северной Европе было сухо и безветренно, из-за чего ветряки крутились вяло, а ГЭС давали энергии меньше, чем обычно», — написал он.

Аксеновский также указал, что пока хитрый план по «лишению других государств их конкурентных преимуществ», о котором Путин предупреждал на Восточном экономическом форуме, «бьет по карману самих авторов».

«Заявленный Европой отказ от ископаемого топлива ради сохранения климата, чрезвычайно сомнительный с научной точки зрения, привел европейцев к настоящему энергодефициту. Понадеявшись на ветровую и солнечную генерацию, европейцы, как могли, противились строительству «Северного потока – 2», снизили закачку газа в хранилища и пообещали в кратчайшие сроки отказаться от угля. Но чуда, в очередной раз, не произошло. Как и прошлой зимой, пришлось назло «Газпрому» морозить уши», — заключил эксперт.