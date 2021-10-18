Завершена процедура заполнения техническим газом одной из веток «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 AG сообщила о завершении заполнения техническим газом первой нитки «Северного потока – 2». Данный процесс начался 5 октября и занял около двух недель, а объем закачанного газа составил 177 миллионов кубометров. Также в компании сообщили, что на второй нитке газопровода продолжаются пусконаладочные работы.

Официальный сайт компании Nord Stream 2 AG сообщил, что 18 октября была завершена процедура заполнения газом первой нитки газопровода «Северный поток – 2».

«В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе», — говорится в сообщении, где также отмечается, что данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.

Также в компании заявили, что на второй нитке газопровода продолжаются пусконаладочные работы.

Процесс технического заполнения первой нитки газопровода начался 5 октября. А за несколько часов до начала заполнения Датское энергетическое агентство сообщило, что вторая нитка газопровода соответствует всем требованиям и готова к запуску. На фоне новостей об этом цена на газ в Европе пошла вниз.

Напомним, что «Газпром» 10 сентября объявил о завершении строительства «Северного потока — 2». Однако, согласно нормам Третьего энергопакета Газовой директивы Евросоюза, оператором «Северного потока — 2» должна стать независимая от «Газпрома» компания. Поэтому, согласно директиве, Nord Stream 2 AG не может быть оператором газопровода. Российский газовый гигант пробовал вывести газопровод из-под действия директивы в судебном порядке, но 25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим Третьему энергопакету ЕС.

По этой причине Nord Stream 2 AG подала в Федеральное сетевое агентство Германии документы для рассмотрения заявки на сертификацию компании в качестве независимого оператора «Северного потока — 2». Решение по данной заявке будет предоставлено в Еврокомиссию не позднее 8 января 2022 года.

Ранее, замглавы МИД России Александр Грушко в начале октября подчеркивал, что все необходимые шаги по сертификации газопровода сделаны и Россия твердо рассчитывает на то, что этот проект осуществится. В свою очередь, посол России в Великобритании Андрей Келин заявлял, что последним шагом к запуску газопровода будет окончательное разрешение от Германии.

«Россия, безусловно, не придерживает газ из политических соображений. Его поставки пойдут быстрее и в более крупных объемах после того, как Германия окончательно его одобрит», — отметил он.

В свою очередь надо отметить, что строительство газопровода не раз сталкивалось с трудностями и препятствиями со стороны других стран.

Например, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс 4 октября заявлял, что США продолжают выступать против реализации «Северного потока — 2».

«Наша политика, которую мы очень ясно обозначили, в том числе в контексте совместного заявления с Германией несколько месяцев назад, заключается в том, что мы продолжаем выступать против этого трубопровода, мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации», — сказал он.

На Украине также неоднократно высказывались против строительства газопровода.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине сентября подписал указ о создании рабочей группы, целью которой будет «нейтрализация рисков», связанных со строительством магистральных трубопроводов в обход страны. В частности, речь идет о российском проекте «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие противники. Например, Украина, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.