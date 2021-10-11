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Политика

«Президент России дал оценку линии киевских властей»

Путин обсудил с Меркель и Макроном вопросы координации усилий по теме «нормандского формата»

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Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель

Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель

Global Look Press
Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, а также канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщается, во время разговора была затронута тема конфликта на востоке Украины. Лидеры трех стран поручили своим политическим советникам интенсифицировать работу по линии «нормандской четверки».

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года, как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате», — говорится в сообщении на официальном сайте президента России.

Также там сообщается, что российский лидер дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года). Поэтому с учетом непростого положения дел в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины, лидеры дали поручения своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии «нормандской четверки».

«Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и «нормандского» саммита», — сообщается на сайте Кремля.

Отдельно отмечается, что в ходе разговора лидеры России, Франции и Германии затронули другие международные вопросы, включая борьбу с терроризмом в Африке.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также сообщил о телефонном разговоре с Макроном и Меркель.

«Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовке саммита «нормандской четверки». Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира», — написал президент Украины в своем аккаунте в Twitter.

Также Зеленский поблагодарил Германию и Францию за неизменную позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное участие в переговорах в Нормандском формате до сих пор, выразив надежду на такое же активное участие в будущем, сообщает официальный сайт украинского президента.

«Германский и французский лидеры поприветствовали весомые практические шаги украинской стороны, направленные на урегулирование конфликта. Они заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования на Донбассе», — отмечается в сообщении.

Напомним, что некоторое время назад представитель Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что остановить войну на Донбассе можно очень быстро.

«Мир — это двусторонний процесс, и он может быть, когда российское руководство согласится на мир. Война на Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком Путина, а пока он это решение не принял, как бы мы не старались в той или иной форме будут эти боевые действия продолжаться», — сказал он.

Ранее в правительстве Украины был подготовлен законопроект о процедурах амнистии и признания ряда документов неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявлял министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников.

«Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины как конвалидация до этого на Украине не было», — подчеркнул министр.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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