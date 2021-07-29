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Политика

«На нем не было одежды»: посол Молдавии в России угодил в секс-скандал

Молдавский МИД отозвал посла в РФ на фоне обвинений в домогательствах к подчиненной

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NTV Moldova/YouTube
Посол Молдавии в России Владимир Головатюк вызван в Кишинев. Вероятной причиной этого, по сообщениям молдавских СМИ, стали не отношения двух стран, а секс-скандал в дипмиссии. Утверждается, что посол голым приставал к своей коллеге, которую обманом пригласил к себе в квартиру. «Газета.Ru» изучила версии случившегося и вспомнила ряд недавних скандалов в посольстве Молдавии в России.

«Министерство иностранных дел отозвало в Кишинев посла Владимира Головатюка на неопределенный период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его поведения», — сообщили в четверг во внешнеполитическом ведомстве Молдавии.

Официальный Кишинев отказывается комментировать публикации СМИ, в которых утверждается, что отзыв посла связан с сексуальным скандалом.

Единственным намеком на правдоподобность озвученной в прессе версии стало сделанное в разговоре с «Интерфаксом» заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Даниэля Водэ.

Он сказал, что в ведомстве пропагандируется абсолютная нетерпимость к злоупотреблениям любого рода, а уважение и защита человеческого достоинства — один из основных принципов дипломатической службы.

Сам посол Головатюк лишь подчеркнул, что прибыл в Кишинев на время отпуска, передает портал Agora. Информацию о сексуальном скандале он не стал комментировать.

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Владимир Головатюк был назначен послом Молдавии в России в декабре 2020 года. До этого он состоял в «Партии социалистов» бывшего пророссийского президента страны Игоря Додона, то есть находился в лагере идеологических противников нынешней власти — прозападных президента Майи Санду и парламентского большинства, которое представляет партия «Действие и солидарность».

Что произошло — версия СМИ

О том, что претензии к 59-летнему дипломату могут быть связаны с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщил портал Deschide.md, ссылаясь на слова одной из сотрудниц посольства. Инцидент, по данным издания, имел место 9 июля. Пострадавшей девушке удалось покинуть помещение, в котором все происходило. Она же, сохраняя анонимность, и рассказала журналистам историю конфликта.

Головатюк пригласил сотрудницу посольства под вымышленным предлогом к себе в квартиру. По ее словам, дипломат встретил ее в холле голым и сексуально возбужденным.

«Когда я вошла, на нем не было одежды. Он спросил меня, знаю ли я, как ему следует одеться. После чего он попытался меня обнять и спросил: как он может выходить из дома в таком возбужденном состоянии, ему нужно «успокоиться»,

— цитирует пострадавшую Deschide.md.

После этого девушка смогла убежать из резиденции, рассказав о случившемся коллеге. Она также сообщила об инциденте российской полиции. Также известно, что девушка попросила о медицинской помощи из-за полученной психологической травмы.

Кроме того, подчиненная Головатюка рассказала о клевете, которую тот начал распространять в ее адрес после случившегося. Посол якобы называл ее женщиной с «низкой социальной ответственностью», которая сама спровоцировала его.

По уголовному кодексу Молдавии сексуальные домогательства могут наказываться штрафом, общественными работами до 240 часов или лишением свободы на срок до 3 лет.

Что известно о Головатюке

59-летний Владимир Головатюк — экономист, профессор политической экономии, с декабря 2014 года до 2020 года был депутатом парламента Молдавии. С 2008 по 2009 годы он занимал пост генерального директора Национального бюро статистики.

Головатюк получил образование на экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, также имеет диплом Банка Англии и Объединенного Венского института.

18 марта 2021 года прошлый созыв молдавского парламента, где большинство было у социалистов, предложил кандидатуру посла Головатюка на пост премьер-министра.

Однако тогда президент страны Майя Санду, которая и назначает премьера, отказалась обсуждать такой сценарий, настаивая на другой кандидатуре в лице ее соратника Игоря Гросу.

До сих пор страна не имеет утвержденного премьер-министра, его полномочия с конца прошлого года исполняет беспартийный Аурелий Чокой. Гросу же 29 июля выбрали председателем парламента.

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Посол в России за чуть более полгода работы успел принять участие в ряде скандалов. Так, в апреле его соратник Игорь Додон, уже не будучи официальным лицом, записал один из своих видеоблогов в посольстве в России. Это не понравилось руководителям молдавского внешнеполитического ведомства, которые отметили недопустимость использования штаб-квартиры дипломатических представительств и консульств в политических целях.

В том же месяце прогремела очередная история по обвинению сотрудников молдавского посольства в контрабанде — в запечатанном мешке с дипломатической почтой из Москвы был обнаружен пакет с барсучьим жиром.

Предыдущий молдавский посол в Москве Андрей Негуца был отозван в декабре 2020 года из-за схожего скандала, когда в микроавтобусе посольства были обнаружены незаконные анаболические стероиды на сумму 8 миллионов леев (почти 33 миллиона рублей) весом 360 килограмм. Служба информации и безопасности предотвратила вывоз крупной партии препаратов на Украину. Занимавший тогда пост президента Додон называл случившееся «позором для Молдавии».

В связи с разразившимся секс-скандалом в диппредставительстве молдавские СМИ ссылаются на местный Telegram-канал «За кулисами дипломатии» который сообщил, что Головатюк также якобы оформил своей подруге Оксане Суручану фиктивную дипломатическую аккредитацию сотрудницы посольства в России. Впрочем, по всей видимости, в данном инциденте фигурирует другая женщина.

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