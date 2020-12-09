360 кг анаболиков: в Молдавии разгорается скандал с контрабандой

Кишинев отозвал с должности молдавского посла в России Андрея Негуцу после скандала с контрабандой анаболиков, когда Служба информации и безопасности предотвратила вывоз крупной партии препаратов на Украину на микроавтобусе с номерными знаками молдавского диппредставительства в РФ.

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«По инициативе министерства иностранных дел посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности. Это стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся», — прокомментировал ситуацию премьер-министр Молдавии Ион Кику.

Он выразил опасения в связи, что имидж Молдавии может пошатнуться из-за этого инцидента. «Мы скоро станем известны всей Европе из-за контрабанды дипломатов. Выводы должны быть соответствующими», — сказал политик.

Кику также обратился к главе республиканского министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Аурелию Чокою с требованием обратить особое внимание на работу дипмиссий.

Глава кабмина отметил, что дипломаты не должны быть связаны с контрабандой, и если подобное происходит, значит, МИДЕИ требуются изменения.

Новым главой внешнеполитического ведомства Молдавии может стать председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, член Партии социалистов Владимир Головатюк, сообщает молдавский портал Agora.

58-летний Владимир Головатюк — экономист, профессор политической экономии, с декабря 2014 года является депутатом парламента Молдавии. С 2008 по 2009 годы он был генеральным директором Национального бюро статистики.

Инцидент с контрабандой произошел на таможенном посту «Паланка» на молдавско-украинской границе вечером в субботу, 5 декабря. 10 коробок, в которых находились ампулы с жидкостью желтого цвета и упаковки с белыми таблетками, были обнаружены в грузовом отсеке машины.

«Автобус находился в служебной командировке, он следовал по маршруту Москва — Кишинев — Москва с целью доставки в Кишинев актуальной дипломатической почты», — сообщили в МИДЕИ Молдавии.

В ведомстве также заявили, что автобус находился всецело в ведении именно посольства Молдавии в России. Водитель был задержан на 30 суток, ему предъявили обвинение в контрабанде.

В этой связи депутат от партии «Действие и солидарность» Лилиан Карп попросил МИДЕИ снять Негуцу с должности, а генеральную прокуратуру — расследовать дело о контрабанде анаболических стероидов.

Парламентарий добавил, что общий вес обнаруженного груза составил примерно 360 кг, а стоимость его превышает €100 тыс.

«По этому делу было выпущено только коммюнике о том, что инцидент будет проверен, будут приняты меры — это подход, который направлен на сокрытие дела», — заявил политик, добавив, что за год микроавтобус пересекал молдавскую границу 17 раз.

«Причастность посольства Молдавии в Российской Федерации несомненна, но также [несомненно] и непосредственное участие [в контрабанде] посла Андрея Негуцы, которого прикрывает [президент Молдавии] Игорь Додон», — выразил уверенность Карп.

Парламентарий также попросил генпрокуратуру сообщить результаты расследования и не пытаться винить во всем водителя. «В данном случае мы говорим о техническом руководстве МИДЕИ, которое опечатывает любую упаковку и выдает письмо с описанием фактического содержания. При этом каждая поездка этого транспорта согласовывается с посольством и МИДЕИ», — напомнил депутат.

Сам Додон назвал случившееся «позором для Молдавии» и призвал правоохранительные органы расследовать дело.

И, если выяснится, что к этому причастен Негуца, дипломат должен будет ответить по закону, подчеркнул президент Молдавии.

«Это позор для Молдовы. Он должен быть отозван и, в случае виновности, дать ответ в соответствии с законодательством Молдавии. Независимо от того, кто он, независимо от того, где он находится. Если он позволяет себе такие вещи — его нужно вернуть домой», — сказал Додон.

Молдавский ресурс Cenzura сообщил, что партнером по предполагаемому незаконному бизнесу Негуцы мог быть проживающий в России предприниматель Анатолий Казак. Сообщается, что он не дипломат и не сотрудник посольства Молдавии в России.