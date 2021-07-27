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Политика

Крым на Северный Кипр. В Турции предложили России сделку

В Кремле исключили соглашение по Крыму, предложенное в Турции

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»
Москва и Анкара должны заключить соглашение по Крыму, которое подразумевает признание Россией Северного Кипра. Эту идею высказал профессор университета в Стамбуле Хасан Унал, отметивший также, что Москву должны перестать беспокоить отношения Стамбула и Киева по оружию. В Кремле же подчеркнули, что российские регионы, включая Крым, никогда не будут темой для сделок.

Ссора из-за оружия

Стратегическое партнерство Украины и Турции в военной сфере не должно тревожить Россию, считает профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал. Он констатировал, что для Турции украинский вопрос в контексте влияния на отношения с российскими коллегами «деликатный и чувствительный, сродни хождению по канату». Тем не менее сотрудничество с Украиной, по мнению Унала, никак не несет никаких последствий для связи с Россией.

«Тут ведь суть в чем: Турция и Россия нуждаются друг в друге. Нашим странам нужно сотрудничать. Нельзя позволить чему бы то ни было этому помешать. Это должно стать девизом наших взаимоотношений», — заявил он «Ленте.Ру».

Одним из противоречий российско-турецких отношений остается вопрос поставки Турцией оружия Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия рекомендует всем заинтересованным странам обратить внимание на «действия неонацистов на Украине», прежде чем заключать соглашения оборонные соглашения и планировать продажу Киеву оружия. В ответ на это Анкара ответила, что соответствующие договоры с Киевом были подписаны много лет назад и что Турция рассматривает их исключительно как бизнес.

В декабре прошлого года, напомним, Турция и Украина договорились о реализации контрактов по поставкам беспилотных авиационных комплексов «Bayraktar», боеприпасов и о строительстве для ВМФ Украины кораблей класса «корвет».

По сути, Турция, как заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, имеет право поставлять вооружение кому захочет, не оглядываясь на мнение Москвы. Он напомнил, что Россия также продавала оружие недружественным Турции странам, но Анкара не требовала от Москвы никаких объяснений. Такой же реакции Турция ждет сейчас.

Унал согласился, что как членство Турции в НАТО, так и поставки оружия Украине с большой долей вероятности никак не скажутся на отношениях с Москвой. Профессор объяснил это тем, что Турция ведет свою независимую политику, подразумевающую партнерство и с Россией, и с Украиной, исключающее возможные провокации — как, например, это делают США.

«У Турции есть свои отношения с Украиной, и она хотела бы продолжить их развивать. Россия должна это понимать. Да, Турция продала Украине беспилотники, случается. И что теперь Украина будет превосходить Россию по военной мощности из-за пары десятков беспилотников? То, что у Турции хорошие взаимоотношения и с Украиной, и с Россией, позволяет ей предложить посредничество между двумя странами», — пояснил Унал.

Вопрос Крыма

Противоречия России и Турции вызывает и непризнание странами НАТО Крыма как российской территорией. Унал предложил вариант, при котором вопрос возможно мирно разрешить: это может произойти в том случае, если Россия и Турция взаимно признают Северный Кипр (ТРСК) и Крым соответственно.

«Ведь объединенный Кипр может стать членом НАТО, а это совсем не в интересах России. Как только она это сделает [признает Северный Кипр], турецкие авиакомпании смогут возобновить прямые рейсы в Крым, а турецкие власти откажутся от нарратива о том, что Крым является частью Украины. Но это будет происходить постепенно, разумеется», — ожидает Унал.

Что же до возможной реакции Украины на признание Турцией Крыма российской территорией, то нельзя исключать такой вариант, что Киев заморозит отношения с Анкарой, допустил профессор. Так или иначе, специалист уверен, что этого не произойдет, поскольку Украине необходимо поддерживать хорошие отношения с Турцией для вступления в НАТО и решения других важных вопросов.

«Если говорить серьезно о вопросе Крыма, то даже бывший госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с коллегами признавал, что, да, США продолжат оказывать давление на Россию из-за Крыма, но все прекрасно понимают, что никто Украине Крым не вернет»,

— добавил он.

Турецкая Республика Северный Кипр была официально провозглашена в 1975 году в результате военного переворота, когда Кипр был разделен на Север и Юг, и на сегодняшний день признана только Анкарой. Россия не признает эти территории независимыми, однако ранее ходили слухи о том, что Москва и Анкара могут совершить обмен «признаниями» — Северного Кипра и Абхазии. Впоследствии это так и не произошло.

Тот самый «нарратив турецкого руководства по Крыму», как и позицию России по Северному Кипру, профессор не считает чем-то значимым, поскольку в текущей обстановке глобально это ни на что не влияет, а существующие риторики политики используют, «чтобы потом занять более сильную позицию в случае переговоров».

«До недавнего времени турецкое руководство очень жестко критиковало Египет, Саудовскую Аравию. А сейчас они ведут с ними переговоры. И с Израилем, несмотря на все, обсуждают нормализацию отношений. Так что все меняется. <…> России не обязательно сразу признавать Турецкую Республику Северного Кипра. Но она может запустить прямые рейсы, напрямую торговать с Северным Кипром и не будет мешать другим странам, находящимся в ее орбите, признавать независимость Северного Кипра», — допустил Унал.

Реакция России

Член комитета Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя заявления профессора Унала, обратил внимание на то, что специалист университета не является официальным лицом, потому рассматривать его слова можно исключительно с позиции личного мнения.

В то же время он заметил, что поднятие такой темы, как признание Крыма, это хороший знак, хотя и мир, по его словам, пока не готов понять, что «международное право — это не только целостность государств, но и право людей на самоопределение». То есть признание Крыма будет происходить постепенно, сказал представитель Совфеда.

«Государства всегда признавали только тогда, когда это было выгодно, как в случае с Косово. И все же голоса за российский Крым появляются, и это уже радует», — добавил он в беседе с «Лентой.Ру», пояснив, что признание Россией Северного Крыма тоже несет риск ухудшения отношений с Кипром, так что принимать подобные решения необходимо с осторожностью.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, уместны ли подобные предложения по Крыму, заявил, что российские регионы, в том числе полуостров, «никогда не будут темой для сделок, это исключено». Он также подчеркнул, что «вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары».

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