Визит к даме

«Мне кажется, что это один из наиболее пустых и провальных визитов президента в Германию за последние четыре года. Не удалось договориться ни о чем — все повисло в воздухе», — отметил Бортник, комментируя поездку Порошенко в Берлин.

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Темами переговоров президента Украины и Меркель стали «Северный поток — 2» (реализацию этого проекта Германия в угоду Украине, естественно, не собирается останавливать), а также возможное усиление санкций против РФ (и по этому вопросу канцлер промолчала, зато Порошенко пригрозил российскому бизнесу новыми дискриминационными мерами)/

Главная же проблема для Киева по итогам визита — это то, что украинскому лидеру не удалось ни о чем договориться с Меркель по поводу миротворческой миссии ООН.

«Даже не получилось согласовать какую-то общую позицию, которая должна была отобразиться в заявлении. Договорились договариваться дальше. Договорились собраться еще и с лидером Франции Макроном, возможно в мае. И это, пожалуй, единственная договоренность, которая касается этого вопроса. Более того, Меркель в своих заявлениях была достаточно осторожна: какой-либо достаточно агрессивной риторики, резко осуждающих заявлений в отношении России..., — цитирует директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника «Новости Украина».

Немецкие СМИ также по всей видимости перестали испытывать иллюзии в отношении Киева.

Провалу борьбы с коррупцией, которая вроде бы является одним из приоритетов Порошенко, посвятила один из своих материалов радиостанция Deutschlandfunk.

«Антикоррупционный закон, который президент внес в парламент, не был одобрен Венецианской комиссией, ЕС, Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком, потому что этот закон обеспечивал самому президенту контроль над борьбой с коррупцией», — приводит радиостанция слова представителя Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Дробота.

Deutschlandfunk также цитирует еще одного активиста, Павла Новика, который утверждает, что во время выборов в следующем году Порошенко будет привлечен к ответственности.

Порошенко в публикации также упрекают в том, что он лично зарабатывает на конфликте на юго-востоке страны. Интернет-портал «Марлин», как сообщает Deutschlandfunk, выяснил, что частные предприятия президента получили государственные заказы в размере 800 тысяч евро, в том числе подряд на ремонт фрегата на сумму более 400 тысяч евро.

Уже на этой неделе, анализируя итоги визита Порошенко, Deutsche Welle задается вопросом: так почему же финансовая помощь Западу не приносит Украине результатов.

Оказалось, что значительная ее часть попросту не расходуется. В итоге немецкая телерадиовещательная компания пришла к выводу о том, что украинские чиновники, возможно, не слишком заинтересованы тратить зарубежные средства, главным образом потому, что их трудно использовать в коррупционных схемах.

«Такая проблема характерна для нашего сотрудничества с Сомали и другими африканскими странами, но также и для Украины, Молдавии и Грузии», - отметила руководитель главного департамента Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерина Матернова.

С другой стороны, близость к распределению международных денег дает определенное влияние и власть тем, кто к нему причастен.

По словам экс-директора департамента координации международных программ министерства экономического развития и торговли Украины Елены Трегуб, в украинском истеблишменте бывали случаи, когда министерство распределяло зарубежные гранты в регионы, лояльные к той политической партии, к которой принадлежал министр.

«Однажды я увидела, как в одном городе, где за европейские деньги была отремонтирована канализация, на улицах висели плакаты типа «Жителям города - от мэра», - рассказала Трегуб. Именно поэтому в украинской власти «мало желающих создать технократический орган, куда поступали бы все международные ресурсы для эффективного и прозрачного распределения, и который возглавил бы аполитичный человек».

Бывший премьер-министр Николай Азаров не считает, что ответ на вопрос, почему борьба с коррупцией на Украине, пока терпит провал, является таким уж трудным.

«Я могу только одно сказать, что после государственного переворота в феврале 2014 года к власти на Украине пришли откровенные клептоманы и откровенные взяточники, — отметил Азаров в интервью ФАН. — А что касается Порошенко, то могу напомнить историю, как еще в 2004 году он был уволен с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины своим другом — президентом Ющенко. И уволен Порошенко был именно за коррупцию».

«Поэтому чего можно было ожидать от этого человека, скажите? И меня абсолютно не удивляет, что все западные кредиты и гранты на Украине просто делятся между своими. А то, что у Deutsche Welle сейчас, наконец, открылись глаза, — удивительно, почему они раньше были закрыты», — отмечает Азаров.

Кстати, в начале года та же Deutsche Welle сообщила о том, что Порошенко, будучи бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, не был внесён в реестр прозрачности и таким образом нарушил закон ФРГ о противодействии отмыванию денег.

В расследовании DW отмечается, что «за нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро, а в случае повторного нарушения - до миллиона евро».

По мнению Азарова, у Запада уже заканчивается терпение, и скоро ЕС и США могут просто отказаться кормить Киев, что неминуемо приведет к падению нынешней украинской власти.

«Помощь, оказываемая Украине по программам ЕС, зависит не от мнения журналистов DW, она зависит от американцев, которые командуют европейцами. Но дело в том, что и у американцев уже заканчивается терпение, потому что разворовываются американские деньги. Думаю, недолго осталось этому режиму», — подчеркнул Азаров.