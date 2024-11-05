Выборы президента США – 2024: как определяют победителя и зачем нужны выборщики В США 5 ноября 2024 года пройдут выборы президента

Американская процедура голосования на президентских выборах сильно отличается от систем в других демократических странах и может показаться непонятной и запутанной. В преддверии выборов 5 ноября «Газета.Ru» разобралась, как будет определяться победитель между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, какие особенности у подведения итогов выборов в США и почему последнее слово — за выборщиками, а не за избирателями.

Что происходит после закрытия участков

Всеобщее голосование на 60-х выборах президента США в 2024 году назначены на 5 ноября. Кульминационный процесс кампании — подсчет голосов — начнется после закрытия участков к этому моменту в Москве наступит 6 ноября. Каждый штат устанавливает свои правила и сроки для этого процесса, но в целом это выглядит следующим образом:

Этапы подсчета голосов:

1. Закрытие участков. Время закрытия участков варьируется по штатам, но обычно это происходит в 18:00–21:00 по местному времени. Избиратели, находящиеся в очереди, имеют право проголосовать, даже если время работы участка подошло к концу.

2. Сбор и передача бюллетеней. После закрытия участков работники собирают бюллетени и передают их в местные избирательные комиссии. В некоторых штатах подсчет ведется автоматически, с помощью электронных сканеров.

3. Подсчет голосов может занимать от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от размера штата и количества поданных голосов.

Способы подсчета голосов В зависимости от штата, существует несколько систем подсчета голосов:



1. Ручной подсчет. Его чаще практикуют в небольших населенных пунктах, он обеспечивает высокий уровень прозрачности и точности, но требует много времени.



2. Электронные сканеры. Они используются в большинстве штатов: специальная техника считывает и подсчитывает бумажные бюллетени автоматически. Эта система позволяет быстро обработать данные. Считается, что риск ошибок в этом случае минимален.



3. Электронные терминалы. При этом методе бумажные бюллетени не используются, голосование проходит на участке, но в электронном виде. Это позволяет быстро подсчитывать голоса, но безопасность и надежность таких систем вызывает вопросы.

4. Промежуточные результаты. Как правило, к вечеру дня голосования обнародуют первые промежуточные результаты, которые дают представление о лидере президентской гонки. Главная интрига складывается вокруг результатов в так называемых «колеблющихся штатах», в которых не было однозначной поддержки того или иного кандидата. На этих выборах к ним относятся Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган. К «вечным» сторонникам Демократической партии (кандидат в 2024 году — Камала Харрис) принадлежат такие штаты, как Калифорния, Нью-Йорк, Массачусетс, а республиканцев (кандидат — Дональд Трамп), как правило, поддерживают Техас, Флорида, Огайо, Айова.

close Octavio Jones/Reuters

5. Завершение подсчета голосов. На окончательном подсчете всех бюллетеней избирательный процесс в США не заканчивается, хотя уже на этом этапе обычно становится понятно, кто станет новым президентом. Следующее слово — за выборщиками, которые формально и определят победителя.

Кто такие выборщики

Система выборщиков — уникальная особенность американского политического устройства. Коллегия выборщиков играет ключевую роль в избрании следующего президента страны: по итогам голосования именно этих людей и определяется победитель. В коллегию могут входить активные члены партий, местные партийные лидеры, выбранные должностные лица или общественные деятели.

Всего в коллегии выборщиков 538 мест, и по штатам они распределены неравномерно — количество зависит от числа жителей.

Например, в штате Калифорния с населением почти 40 млн человек выборщиков больше всех — 54.

Другие штаты с большим количеством выборщиков:

Техас: 40 выборщиков;



Флорида: 30 выборщиков;



Нью-Йорк: 28 выборщиков;



Иллинойс: 19 выборщиков;



Пенсильвания: 19 выборщиков;



Огайо: 17 выборщиков.

У небольших штатов, таких как Вайоминг (население около 600 тыс. человек) и Делавэр (население около 1 млн человек), выборщиков минимум трое.

Поскольку количество выборщиков варьируется, кандидаты в президенты в ходе кампании обычно сосредоточивают усилия на колеблющихся штатах, в которых больше выборщиков, чтобы увеличить свои шансы на победу.

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Как выборщики влияют на результаты голосования

1. «Победитель получает все»

Большинство штатов используют систему «победитель получает все» (англ. winner-takes-all) — это означает, что все выборщики от штата единогласно проголосуют за кандидата, получившего большинство голосов среди населения того же штата.

Таким образом, за кандидата могут проголосовать миллионы граждан США, но он не получит ни одного голоса выборщиков.

Исключения составляют только Мэн четыре выборщика и Небраска пять выборщиков, которые распределяют своих выборщиков пропорционально и не используют систему «победитель получает все». В этих штатах используется следующий механизм: один выборщик выделяется кандидату, который набирает наибольшее количество голосов в целом по штату, остальные выборщики распределяются между кандидатами пропорционально количеству голосов, полученных на выборах.

Пример распределения Допустим, на выборах в Небраске кандидаты получили следующие результаты:



• Кандидат A: 40% голосов;

• Кандидат B: 35% голосов;

• Кандидат C: 25% голосов.



Сначала кандидат, получивший наибольшее количество голосов (в данном случае, кандидат A), получает одного выборщика. Далее оставшиеся четыре выборщика (всего у Небраски пять выборщиков) распределяются пропорционально.



Так, кандидат A, получивший 40% голосов, получит 2 выборщика (40% от 4 1.6, округляется до 2). Кандидат B, получивший 35% голосов, получит 1 выборщика (35% от 4 1.4, округляется до 1). Кандидат C получит 1 выборщика (поскольку 25% от 4 1).



В результате выборщики могут распределяться следующим образом:



• Кандидат A: 2 выборщика

• Кандидат B: 1 выборщик

• Кандидат C: 1 выборщик

Пропорциональное распределение выборщиков позволяет объективнее отразить волю избирателей и избежать ситуации, когда один кандидат заручается поддержкой 100% выборщиков, получив лишь небольшое преимущество в голосах. Как только за одного кандидата проголосует 270 выборщиков из 538, теоретическая возможность победы кандидата, набравшего меньшее число голосов, исключается.

2. «Недобросовестные выборщики»

В некоторых случаях выборщики могут не следовать воле избирателей. Таких членов коллегии называют «недобросовестными выборщиками». Это может создать дополнительный элемент неопределенности на выборах. Однако случаев, чтобы «недобросовестное» голосование в корне изменило результаты кампании, в США еще не было. В 2020 году Верховный суд США постановил, что местные власти могут штрафовать недобросовестных выборщиков и аннулировать их голоса.

Кстати Наибольшее количество недобросовестных выборщиков было зафиксировано в 1832 году. Тогда два выборщика-республиканца из штата Мэриленд отказались голосовать за кандидата-республиканца, а 30 выборщиков от Демократической партии отказались поддержать кандидата-демократа.



Как подводятся окончательные итоги выборов

После того как все голоса избирателей подсчитаны и каждый штат назначил выборщиков, начинается заключительная процедура подведения итогов выборов.

1. Церемония сертификации

Каждый штат проводит проверку результатов, чтобы подтвердить их точность. Это включает в себя возможность пересчета голосов в случае очень близких результатов. Затем происходит сертификация результатов, которая в зависимости от штата может занять от нескольких дней до нескольких недель.

2. Официальное голосование выборщиков

Ключевой момент — официальное голосование выборщиков, которое проходит в первый понедельник после второго четверга декабря — в 2024 году этот день выпадает на 16 декабря . Выборщики собираются в столицах своих штатов и голосуют за новых президента и вице-президента США.

3. Подсчет голосов выборщиков в Конгрессе

После голосования выборщиков протоколы с результатами отправляются в Конгресс США. Эти документы должны быть получены до 23 декабря. Процедура подсчета голосов выборщиков проходит на совместном заседании Конгресса. Оно назначено на 6 января 2025 года . Согласно 12-й поправке к конституции США, вице-президент (в качестве председателя) обнародует результаты голосования всех выборщиков.

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4. Окончательная сертификация результатов

В тот же день, после того как результаты окончательно подсчитаны и обнародованы, Конгресс завершает подведение итогов выборов. Официально объявляется, кто стал президентом и вице-президентом США.

Новый президент США должен будет вступить в должность 20 января 2025 года — спустя два с половиной месяца после всеобщего голосования избирателей.

Протоколы с окончательными результатами голосования выборщиков отправляются в Национальный архив и другие государственные учреждения для дальнейшего распространения.