Всеобщее голосование на 60-х выборах президента США в 2024 году назначены на 5 ноября. Кульминационный процесс кампании — подсчет голосов — начнется после закрытия участков к этому моменту в Москве наступит 6 ноября. Каждый штат устанавливает свои правила и сроки для этого процесса, но в целом это выглядит следующим образом:

Этапы подсчета голосов:

1. Закрытие участков. Время закрытия участков варьируется по штатам, но обычно это происходит в 18:00–21:00 по местному времени. Избиратели, находящиеся в очереди, имеют право проголосовать, даже если время работы участка подошло к концу.

2. Сбор и передача бюллетеней. После закрытия участков работники собирают бюллетени и передают их в местные избирательные комиссии. В некоторых штатах подсчет ведется автоматически, с помощью электронных сканеров.

3. Подсчет голосов может занимать от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от размера штата и количества поданных голосов.

4. Промежуточные результаты. Как правило, к вечеру дня голосования обнародуют первые промежуточные результаты, которые дают представление о лидере президентской гонки. Главная интрига складывается вокруг результатов в так называемых «колеблющихся штатах», в которых не было однозначной поддержки того или иного кандидата. На этих выборах к ним относятся Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган. К «вечным» сторонникам Демократической партии (кандидат в 2024 году — Камала Харрис) принадлежат такие штаты, как Калифорния, Нью-Йорк, Массачусетс, а республиканцев (кандидат — Дональд Трамп), как правило, поддерживают Техас, Флорида, Огайо, Айова.

5. Завершение подсчета голосов. На окончательном подсчете всех бюллетеней избирательный процесс в США не заканчивается, хотя уже на этом этапе обычно становится понятно, кто станет новым президентом. Следующее слово — за выборщиками, которые формально и определят победителя.

Система выборщиков — уникальная особенность американского политического устройства. Коллегия выборщиков играет ключевую роль в избрании следующего президента страны: по итогам голосования именно этих людей и определяется победитель. В коллегию могут входить активные члены партий, местные партийные лидеры, выбранные должностные лица или общественные деятели.

Всего в коллегии выборщиков 538 мест, и по штатам они распределены неравномерно — количество зависит от числа жителей.

Например, в штате Калифорния с населением почти 40 млн человек выборщиков больше всех — 54.

Другие штаты с большим количеством выборщиков:

У небольших штатов, таких как Вайоминг (население около 600 тыс. человек) и Делавэр (население около 1 млн человек), выборщиков минимум трое.

Поскольку количество выборщиков варьируется, кандидаты в президенты в ходе кампании обычно сосредоточивают усилия на колеблющихся штатах, в которых больше выборщиков, чтобы увеличить свои шансы на победу.

1. «Победитель получает все»

Большинство штатов используют систему «победитель получает все» (англ. winner-takes-all) — это означает, что все выборщики от штата единогласно проголосуют за кандидата, получившего большинство голосов среди населения того же штата.

Таким образом, за кандидата могут проголосовать миллионы граждан США, но он не получит ни одного голоса выборщиков.

Исключения составляют только Мэн четыре выборщика и Небраска пять выборщиков, которые распределяют своих выборщиков пропорционально и не используют систему «победитель получает все». В этих штатах используется следующий механизм: один выборщик выделяется кандидату, который набирает наибольшее количество голосов в целом по штату, остальные выборщики распределяются между кандидатами пропорционально количеству голосов, полученных на выборах.

Пример распределения

Допустим, на выборах в Небраске кандидаты получили следующие результаты:



• Кандидат A: 40% голосов;

• Кандидат B: 35% голосов;

• Кандидат C: 25% голосов.



Сначала кандидат, получивший наибольшее количество голосов (в данном случае, кандидат A), получает одного выборщика. Далее оставшиеся четыре выборщика (всего у Небраски пять выборщиков) распределяются пропорционально.



Так, кандидат A, получивший 40% голосов, получит 2 выборщика (40% от 4 1.6, округляется до 2). Кандидат B, получивший 35% голосов, получит 1 выборщика (35% от 4 1.4, округляется до 1). Кандидат C получит 1 выборщика (поскольку 25% от 4 1).



В результате выборщики могут распределяться следующим образом:



• Кандидат A: 2 выборщика

• Кандидат B: 1 выборщик

• Кандидат C: 1 выборщик