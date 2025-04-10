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Гол Хвичи помог «ПСЖ» обыграть «Астон Виллу» в ЛЧ

«ПСЖ» обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:1 в первом матче 1/4 финала ЛЧ
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Anadolu/Getty Images

Французский «ПСЖ» обыграл английскую «Астон Виллу» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Встреча на стадионе «Парк-де-Пренс» завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В первом тайме на 35-й минуте отличился игрок английской команды Морган Роджерс, однако еще до перерыва равновесие восстановил Дезире Дуэ на 39-й минуте. На 49-й минуте парижан вперед вывел гол грузина Хвичи Кварацхелии, а на 90+2-й минуте забил Нуну Мендеш.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ответная встреча в этой паре состоится 15 апреля на стадионе «Вилла Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

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