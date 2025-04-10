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«Барселона» разгромила «Боруссию» в матче Лиги чемпионов

«Барселона» со счетом 4:0 разгромила «Боруссию» в первом матче 1/4 ЛЧ
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Nacho Doce/Reuters

Испанская «Барселона» разгромила дортмундскую «Боруссию» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Встреча на стадионе «Олимпико» завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В первом тайме на 25-й минуте отличился Рафинья, а во втором дубль оформил Роберт Левандовски на 48-й и 66-й минуте. Окончательный счет установил Ламин Ямаль на 77-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ответная встреча в этой паре состоится 15 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что российский вратарь вошел в топ-4 лучших голкиперов мира.

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