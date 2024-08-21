Выборы президента США 2024: как устроен процесс голосования, когда оно пройдет и кто баллотируется Как устроена избирательная система в США: принцип голосования и кандидаты на пост президента

Каждые четыре года американцы выбирают президента, и обычно в этом процессе участвуют две ведущие политические силы США — демократы и республиканцы, за борьбой которых с интересом наблюдает весь мир. Когда будут проходить выборы президента США в 2024 году, как они устроены и чем эта процедура отличается от принятой в большинстве демократических стран, кто будет бороться за пост главы государства и почему получение большинства голосов избирателей еще не гарантирует победу — в материале «Газеты.Ru».

Когда будут выборы президента США в 2024 году

Выборы президента США — ключевое для страны политическое событие, когда американцы приходят на избирательные участки поддержать кандидатов на пост президента и вице-президента.

5 ноября 2024 года пройдет всеобщее голосование избирателей

Избирательные участки, как правило, ежегодно открываются в основной день в шесть утра, но точное время может меняться в зависимости от штата.

Жители большинства штатов могут проголосовать заранее — по почте. В этом случае конверт с бюллетенем опустят в почтовый ящик избирателя. Заполненный бланк можно также отправить обратно почтой или лично опустить в урну для голосования.

Предвыборная президентская гонка в США стартовала 23 января, когда в штате Нью-Гемпшир состоялись первые внутрипартийные предварительные выборы — праймериз Демократической и Республиканской партий. Тогда победу на них одержали действующий президент Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп.

Что такое праймериз и кокусы

Внутрипартийные выборы кандидатов в президенты от республиканцев и демократов проходят в двух форматах — кокусы и праймериз.

Праймериз (внутрипартийные выборы) организуют правительства штатов, а при голосовании используются урны и бюллетени. Существуют разные варианты их проведения: где-то голосовать могут только официально зарегистрированные сторонники конкретной партии, где-то – любые желающие.



(внутрипартийные выборы) организуют правительства штатов, а при голосовании используются урны и бюллетени. Существуют разные варианты их проведения: где-то голосовать могут только официально зарегистрированные сторонники конкретной партии, где-то – любые желающие. Кокусы представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам.

По итогам этих выборов определяется, кто будет единым кандидатом в президенты от каждой из партий.

Кто может баллотироваться в президенты США

Выдвинуть свою кандидатуру на пост президента может лишь гражданин США, родившийся на территории страны и проживающий там не менее 14 лет, а также достигший на момент голосования 35 лет. Аналогичные требования предъявляются и к кандидату в вице-президенты.

Согласно второй статье американской конституции, среди требований к кандидатам нет верхней планки возрастных ограничений.

Как определяют кандидатов в президенты

Кандидаты в президенты от демократов и республиканцев окончательно определяются на итоговых съездах партий, которые традиционно проходят летом в год выборов. В последние десятилетия эти мероприятия стали скорее формальной процедурой. На них делегаты утверждают кандидата, получившего наибольшую поддержку в ходе праймериз и кокусов. Никакой интриги на момент съезда уже нет — победитель предварительных выборов, как правило, бывает ясен еще до полного их завершения.

Еще одна особенность американской политической традиции в том, что действующий президент практически всегда пытается переизбраться, и в этом случае его собственная партия выставляет против него на праймериз заведомо слабых кандидатов (так, например, было с Джо Байденом в начале кампании). Таким образом итоги праймериз оказываются фактически предопределены.

Более серьезная конкуренция, особенно на начальном этапе праймериз, обычно наблюдается в стане противоборствующей партии или в том случае, если действующий президент отработал два срока, не может переизбираться, и партия вынуждена выдвинуть нового кандидата.

Кандидаты на пост президента США в 2024 году

От Республиканской и Демократической партий

close 100% Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборной кампании в Расине, штат Висконсин, 18 июня 2024 года Jeffrey Phelps/AP

Основными кандидатами на пост президента США являются представители Республиканской и Демократической партий. 15 июля на съезде республиканцев кандидатом от партии был официально объявлен экс-президент Дональд Трамп. Он баллотируется в паре с кандидатом в вице-президенты, сенатором от штата Огайо Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

close 100% Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Нынешний глава государства Джо Байден должен был быть выдвинут на съезде демпартии в августе. На выборы он шел вместе с нынешней вице-президентом Камалой Харрис.

Однако в 2024 году произошел тот редкий случай, когда ставка на действующего главу государства не сыграла еще на этапе предвыборной кампании.

Первые дебаты между Байденом и Трампом прошли 28 июня. Выступление действующего президента раскритиковали даже демократы: он выглядел уставшим и физически слабым, говорил неразборчиво и подолгу молчал, как бы «выключаясь» из разговора. Опросы показали, что зрители отдали победу в дебатах Трампу. Сомнения насчет того, сможет ли 81-летний Байден еще четыре года выполнять обязанности главы государства, только усилились.

Спустя месяц, 21 июля, Байден объявил о своем выходе из президентской гонки.

Такое произошло в США впервые с 1968 года, когда продолжать кампанию отказался тогдашний президент Линдон Джонсон.

Снявшись с выборов, Байден заявил, что поддерживает в качестве кандидата своего вице-президента Камалу Харрис. Сама она подтвердила, что готова бороться за высший государственный пост. В довольно короткие сроки ей удалось заручиться поддержкой большинства делегатов съезда демпартии. Формальное утверждение ее кандидатуры состоялось на съезде 19-22 августа. В качестве кандидата в вице-президенты с Харрис будет баллотироваться губернатор штата Миннесота Тим Уолз.

close 100% Президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис Carlos Barria/Reuters

От «третьих» партий

С 1853 года президентами США становились кандидаты, представляющие либо Республиканскую, либо Демократическую партии. Но также возможно выдвижение на пост президента независимых кандидатов или представителей мелких или, как их еще называют, «третьих» партий. В Соединенных Штатах таких зарегистрировано около 40, и каждая из них может представить своего кандидата.

Для включения в избирательные бюллетени кандидаты от менее крупных политических объединений обязаны заполнить специальные формы и собрать поддержку в виде подписей в каждом штате.

В 2024 году несколько «третьих» партий, например, Американская партия солидарности, Конституционная партия, Социалистическая партия США и прочие, выдвинули в качестве кандидата на пост президента активистов, писателей, бизнесменов, врачей. Однако в избирательных бюллетенях они появятся лишь в некоторых штатах, а имена этих кандидатов малоизвестны даже внутри США.

Независимые кандидаты на пост президента США

В 2024 году в президентских выборах участвуют несколько независимых кандидатов, не представляющих ни одну из партий.

В сентябре 2023 года 69-летний политик, радиоведущий Роберт Кеннеди-младший объявил, что будет баллотироваться в президенты США не от Демократической партии, а в качестве независимого кандидата. Еще с весны прошлого года он формально соперничал с Джо Байденом внутри партии, но не смог бросить полноценный вызов действующему президенту, поэтому решил действовать «в одиночку».

close 100% Роберт Кеннеди-младший Brian Snyder/Reuters

Его оппонентом среди независимых кандидатов с известным именем стал 70-летний профессор философии и политический активист Корнел Уэст. Многим американцам Уэст знаком благодаря культовому фильму «Матрица», где он сыграл роль Члена совета Веста. Вначале активист выдвинулся от Народной партии, но затем решил пойти по спискам Партии зеленых. Однако и его коалиция с «зелеными» оказалась недолгой. В начале октября Уэст заявил, что будет баллотироваться как независимый кандидат. Он объяснил этот шаг своим желанием не быть ограниченным партийной платформой и сложностями процесса выдвижения кандидатов от Партии зеленых.

close 100% Корнел Уэст Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как проводят предвыборную кампанию в США

В электоральном плане штаты Америки делятся на три категории: традиционно голосующие за демократов (Калифорния, Нью-Йорк); традиционно голосующие за республиканцев (Техас, Алабама) и так называемые колеблющиеся — в них среди избирателей нет однозначной поддержки какой-либо партии.

Чаще всего кандидаты экономят на предвыборных кампаниях в штатах, которые неизменно голосуют за демократов или республиканцев, а тратят средства на неопределившиеся штаты, особенно если они (как, например, Флорида или Пенсильвания) представлены значительным числом выборщиков.

Сбор средств: сколько стоят предвыборные кампании

Выборы президента США требуют больших средств, ведь нужно финансировать поездки по всей стране, зарплаты сотрудникам штабов, изготовление агитационных материалов, услуги десятков консультантов-политтехнологов, аренду помещений, организацию митингов, конференций и съездов и, в конце концов, рекламу кандидатов.

Единственный, кто может делать неограниченные взносы в свой предвыборный фонд — сам кандидат в президенты.

Относительно других прямых доноров есть ограничения:

Каждый гражданин США по закону может внести на нужды избирательной кампании не более $2,8 тыс.



Средства могут также вносить политические организации — комитеты политического действия (Political action committee, PAC) — это организации, объединяющие лиц по деловому, трудовому или идеологическому принципу. От одной такой организации кандидат может получить до $5 тыс.

С 2010 года в США появились суперкомитеты политического действия (Super-PAC). Для них, в отличие от PAC, нет ограничений по сумме сборов, и в них часто вливают деньги крупные спонсоры. Super-PAC не может просто передать средства избирательному штабу кандидата, зато может на эти деньги организовать кампанию поддержки.

Сколько средств собрали республиканцы во время кампании

За несколько месяцев своей президентской избирательной кампании экс-глава государства и представитель Республиканской партии Дональд Трамп собрал рекордную для себя сумму.

400 млн долларов собрали фандрайзеры Трампа с апреля по июнь 2024 года

Для сравнения, почти такую же сумму собрал Трамп за все время своей предвыборной кампании в 2016 году. Огромные суммы поступили в ходе активного рассмотрения судебных дел против Трампа в мае-июне 2024 года. Например, только за один день — 31 мая — в фонды, поддерживающие бывшего главу США — поступило более $450 тыс.

Недавнее покушение на жизнь Трампа побудило американских миллиардеров сделать взносы в поддержку кампании Республиканской партии. В частности, предприниматель Илон Маск заявил, что планирует выделять около $45 млн в месяц новой политической организации America PAC, поддерживающей Трампа.

Сколько средств собрали демократы во время кампании

За второе полугодие 2024 года Демократическая партия собрала около $270 млн от фондов, спонсоров и избирателей. Примерно такую же сумму действующий президент США Джо Байден собрал на прошлых выборах в 2020 году.

Вместе с тем, ряд финансовых доноров пересматривали свою позицию в связи с неуверенностью в кандидатуре Байдена. Так, 12 июля, по данным New York Times, крупные доноры проинформировали организацию PAC Future Forward (ведущий комитет поддержки Байдена на ранних этапах президентской кампании), поддерживающую Байдена, о намерении приостановить взносы на сумму около $90 млн, если Байден останется в предвыборной гонке.

После того как Байден объявил о выходе из президентской гонки, всеми собранными средствами сможет воспользоваться вице-президент Камала Харрис.

Как проходят выборы в США: система и процесс голосования

В США уже более 200 лет используется система двухступенчатых выборов, где на первом этапе по итогам всеобщего голосования определяется коллегия выборщиков, а затем они выбирают главу государства.

Победу одерживает кандидат, набравший большее количество голосов именно выборщиков, а не прямых избирателей.

Во всеобщем голосовании на выборах президента могут принять участие все зарегистрированные избиратели — граждане США от 18 лет. В некоторых штатах права голоса могут быть лишены те, кто отбывает тюремное наказание или страдает психическим заболеванием.

Голосование проводится в первый вторник после первого понедельника ноября каждого високосного года. В этот день американцы приходят на избирательные участки и в бюллетенях ставят галочку напротив имени конкретного кандидата, которого хотели бы видеть главой государства. Но по итогам этого голосования определяется не будущий президент, а состав коллегии выборщиков от каждого штата, в общей сложности в нее входят 538 человек.

Практически во всех штатах действует правило «победитель получает все» , поэтому кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей, получает все голоса коллегии выборщиков штата.

Таким образом, за кандидата могут проголосовать миллионы граждан, но он не получит ни одного голоса выборщиков.

Как подсчитывают голоса выборов в США и выбирают победителя

Подсчет голосов начинается после всеобщего голосования. По его итогам голоса 538 членов коллегии выборщиков распределяются в зависимости от результатов в каждом штате. Обычно победитель становится ясен уже на этом этапе, однако электоральная процедура существенно длиннее, она продолжается до января следующего года.

Процесс определения победителя:

Каждый штат выделяет количество выборщиков, равное числу его сенаторов и конгрессменов. Первых всегда двое, число последних зависит от численности населения штата. Так, Калифорния — самый населенный штат — имеет 55 выборщиков. Во втором крупнейшем штате, Техасе, их 38, в Нью-Йорке и Флориде — по 29. Штаты с наименьшим количеством выборщиков (по два человека): Вайоминг, Южная и Северная Дакота, Вермонт, Аляска.

После завершения подсчета голосов выборщики передают свои голоса в поддержку кандидатов. Происходит это на 41-й день после голосования .

Голоса выборщиков считает специальная комиссия конгресса, которая затем и утверждает результаты. Для победы кандидат должен набрать не менее 270 голосов выборщиков. Совместное заседание для подтверждения итогов президентских выборов – 2024 запланировано на начало января 2025 года.

Если голоса между кандидатами распределились поровну, то конституция США предусматривает выбор президента конгрессом, победитель должен получить поддержку не менее 26 штатов из 50.

Из-за описанных особенностей избирательной системы возможна ситуация, когда кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, все равно проигрывает. Так, например, было в 2000 году, когда победил Джордж Буш-младший (оппонент Альберт Гор), и в 2016, когда президентом стал Дональд Трамп (оппонент Хиллари Клинтон).

Могут ли выборщики проголосовать «не за того»

Предполагается, что выборщики должны голосовать согласно предпочтениям избирателей своих штатов. Тем не менее в истории США имели место случаи, когда определенные выборщики поддерживали не того кандидата, за которого отдали голос большинство жителей. Таких представителей называют «недобросовестные выборщики» . Наибольшее их количество было зарегистрировано в 1832 году, тогда 30 выборщиков от Демократической партии отказались поддержать кандидата-демократа. Однако случаев, чтобы «недобросовестное» голосование изменило результаты выборов в США, еще не было.

В июле 2020 года Верховный суд США постановил, что власти штатов могут штрафовать недобросовестных выборщиков и аннулировать их голоса.

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