Трамп объяснил приостановку действия пошлин беспокойством людей

Трамп о приостановке действия пошлин: люди начинают немного бояться

Президент США Дональд Трамп объяснил паузу во введении пошлин до 50% чрезмерной обеспокоенностью граждан. Об этом сообщает The New York Times.

По его словам, «люди стали выходить за рамки», они стали чересчур паникующими и начали «немного бояться».

Трамп добавил, что ситуация на рынке является «довольно мрачной» после решения о введении пошлин.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты приостановили действие повышенных пошлин на 90 дней для переговоров с торговыми партнерами.

Незадолго до этого Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран. Кроме того, он заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее экономист назвал пошлины Трампа торгом в стиле Дикого Запада.