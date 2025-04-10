Волосатые книги: викинги снабжали Европу необычным материалом для манускриптов

Международная группа ученых из Франции, Великобритании и Дании раскрыла неожиданный факт о средневековых манускриптах. Анализ ДНК книг XII–XIII веков из европейских аббатств показал: их переплеты сделаны из кожи тюленей, добытых в северной Атлантике. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Специалисты выяснили, что цистерцианские монахи использовали шкуры гренландских тюленей, морских зайцев и обыкновенных тюленей для создания прочных водонепроницаемых обложек. Эти материалы поступали через торговые пути норвежских потомков викингов, которые активно продавали меха и моржовые клыки в Европу.

«Белые пушистые переплеты идеально соответствовали эстетике цистерцианцев, предпочитавших сдержанную роскошь», — объяснил ведущий исследователь Элоди Левек из Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна во Франции.

Любопытно, что французские монахи, вероятно, не знали происхождения материала — в старофранцузском даже не существовало слова для обозначения тюленя.

Открытие опровергает прежние представления о книгопечатании Средневековья. Ранее считалось, что для переплетов использовали исключительно кожу домашних животных.

Исследование также демонстрирует масштабы средневековой торговли: шкуры доставлялись из Гренландии, Исландии и Скандинавии во Францию, Англию и Бельгию.

Ученые отмечают, что тюленья кожа была практичным выбором — прочная, водостойкая и сохраняющая презентабельный вид десятилетиями. Однако загадкой остается, почему именно этот материал получил распространение в XII–XIII веках, но почти исчез из употребления в последующие столетия.

Ранее тающие ледники в Норвегии открыли забытые сокровища викингов.