Президент США исключил возможность дальнейшего повышения импортных пошлин в отношении КНР

Трамп заявил, что дальнейшего повышения пошлин в отношении Китая не будет

Соединенные Штаты не будут в дальнейшем повышать импортные пошлины на китайские товары, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с журналистами Трампу задали вопрос о возможности дальнейшего увеличения таможенных пошлин на импорт из КНР. Отвечая на него, Трамп сказал, что «не может такого представить» и «не думает, что придется это сделать».

9 апреля Трамп заявил, что ответные пошлины Китая нарушают правила международной торговли.

2 апреля президент Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Спустя неделю американский политик объявил о дальнейшем повышении пошлин в противостоянии с Китаем — на этот раз до 125%. Предыдущая ставка, которая начала действовать только с 9 апреля, составляла 104%.

Ранее Трамп рассказал о готовности к встрече с председателем КНР.