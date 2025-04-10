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В России разработали новые доступные бионические протезы

В ПНИПУ спроектировали протезы, изготавливаемые на 3D-принтере на 95%
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Travis Teo/Reuters

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали прототипы доступных механических протезов кисти, использующие 3D-печатные детали. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Как уточнили ученые, особое внимание уделили производственным технологиям — 95% деталей планируется изготавливать методом 3D-печати с армированием углеродным волокном. Это сделает протезы легкими (до 500 г) и прочными, а также сократит сроки и стоимость производства.

Проект уже получил поддержку ведущих реабилитологов Пермского края и привлек инвестиции для дальнейшего развития. В планах компании — создание сети сервисных центров по всей России, что обеспечит техническую поддержку пользователей.

«Мы не просто создаем протезы, мы возвращаем людям возможность жить полноценной жизнью», — отметили разработчики.

В ПНИПУ добавили, что настоящим прорывом должен стать бионический протез с нейроинтерфейсом, позволяющий управлять устройством силой мысли. Технология включает считывание мозговой активности и обработку сигналов искусственным интеллектом для максимально естественных движений.

Ранее в России придумали, как удешевить производство эндопротезов.

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