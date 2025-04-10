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Трамп сообщил, когда встретится с Путиным

Трамп заявил, что встретится с Путиным в какой-то момент
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Reuters

Во время общения с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп не исключил, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в будущем. Трансляцию вел телеканал CNBC.

«В какой-то момент — да», — ответил американский политик на соответствующий вопрос журналистов.

На прошлой неделе члены «коалиции желающих» (группы стран, которые хотят участвовать в миротворческой миссии на Украине; в нее могут войти и неевропейские государства, включая Канаду) по Украине признали — хотя бы один из европейских лидеров должен провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил финский лидер Александер Стубб. По его словам, это следует сделать представителям Франции или Великобритании. На этом фоне президент Сербии Александар Вучич заявил, что знает «как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали» с Путиным.

Ранее Трамп призвал Россию прекратить бомбардировки Украины.

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