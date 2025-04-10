Российский участковый спас пса, который провалился в разлом льда на озере

В Челябинской области сельский участковый спас собаку, которая тонула в озере. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Инцидент произошел в поселке Мисяш Чебаркульского района. Местный житель заметил пса, который провалился в разлом льда на озере, и сообщил об этом полицейским.

На помощь собаке прибыл местный участковый. Он достал из автомобиля спасательный жилет, который возит с собой из-за увлечения рыбалкой, и принялся вызволять пса, находящегося в 50 метрах от берега. Мужчина подхватил его под передние лапы и вынес из воды. Животное было в ошейнике и отправилось по своим делам, когда отогрелось.

«Во время поездок на рыбалку часто приходится сталкиваться с подобными случаями, не один раз вытаскивал собак, а однажды даже спас утку, запутавшуюся в рыболовецкой сети», — поделился спаситель пса.

Ранее россиянин не выжил, пытаясь спасти провалившуюся под лед собаку.