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Трамп: у США есть самое мощное оружие в мире, о котором никто не знает

Трамп заявил, что у США есть мощнейшее и секретное оружие
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Win McNamee/Reuters

Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что у США есть секретное и самое мощное оружие в мире. Трансляцию вел телеканал CNBC.

По словам политика, никто не имеет ни малейшего представления об этом оружии.

«Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», — сказал Трамп, не приводя других подробностей.

На этой неделе американский лидер заявил, что его администрация одобрила увеличение оборонного бюджета страны до $1 трлн. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер заявил, что в мире «много плохих сил», поэтому и Штаты должны быть сильными. По словам Трампа, больше денег на содержание армии ранее не выделял никто.

Об увеличении расходов на армию политик высказался, говоря об операции против йеменских хуситов. На встрече лидеров двух государств присутствовал глава Пентагона Пит Хегсет. Он не стал ничего говорить об увеличении расходов на армию, однако позднее написал в соцсетях, что «президент Трамп восстанавливает вооруженные силы, и быстро».

Ранее Трамп сообщил, когда встретится с Путиным.

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