Экс-футболист назвал фаворита остатка сезона РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что «Зенит» сможет стать чемпионом России, несмотря на отставание от «Краснодара». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Пять очков — это немного, как раз будет личная встреча. Я не хочу сказать, что они выиграют из-за денег, но у «Зенита» базовый подход намного опытней. Я так чувствую, что он все-таки возьмет свое», — заявил Кавазашвили.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Краснодар», набрав 52 балла. На втором-третьем местах идут «Спартак» и «Зенит» — у них по 47 очков.

Очная встреча коллективов Мурада Мусаева и Сергея Семака состоится в следующем, 24-м туре. Встреча запланирована на 13 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что российский вратарь вошел в топ-4 лучших голкиперов мира.