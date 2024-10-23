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Политолог объяснил, с чем связана непредсказуемость исхода выборов в США

Политолог Лукушин назвал противоречивой избирательную систему в США

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Газета.Ru

Высокая непредсказуемость исхода выборов в США связана не столько с конкурентностью политического процесса, сколько с дисбалансом отношений в элитах и противоречивостью национальной избирательной системы. Такое мнение в интервью РИАМО высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория», научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Владимир Лукушин.

«Сложная и довольно архаичная двухуровневая модель президентских выборов действительно может привести к сюрпризам, особенно в условиях масштабного досрочного голосования и почтовой формы волеизъявления, фактически оторванной от общественного или даже партийного наблюдения и контроля», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что даже соцопросы и мониторинги в США перестали быть эффективными при прогнозировании результатов избирательной кампании.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что нынешний глава Белого дома Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис. Ее соперником стал республиканец Дональд Трамп.

Ранее экс-президент США Барак Обама зачитал трек Эминема в знак поддержки Камалы Харрис.

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