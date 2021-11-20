Как приготовить идеальные сырники

Сырники — одно из самых популярных блюд для завтрака. Но несмотря на простоту рецепта, приготовить их так, чтобы они не развалились, пропеклись изнутри и не подгорели снаружи, удается далеко не всем. Кстати, очень часто об уровне шефа ресторана судят именно по этому блюду. Как готовили сырники на Руси и какие рецепты стоит попробовать сегодня – в материале «Газеты.Ru».

Откуда происходит слово «сырник»? На этот вопрос каждый второй ответит – от слова «сыр». И будет отчасти прав. Действительно, есть мнение, что в Средневековой Руси «сыром» называли творог. А откуда тогда взялось слово «сыр»?

По мнению историка русской кухни Ольги Сюткиной, самой правдоподобной выглядит версия возникновения слова «сыр» («сиръ») от праславянского слова, означавшего «кислое молоко» — «сырворотка», «закваска». Оттуда слово проникло во множество славянских языков, древнепрусский и даже древнеисландский. Слово же «творог» пришло в русский язык, вероятно, значительно позже. Но почему совпадали наименования сыра и творога?

«Все просто. Дело в том, что никакого выдержанного сыра до XVII века в России просто не делали. Эта технология пришла к нам гораздо позже. А тот старинный русский сыр был похож на сегодняшнюю брынзу, адыгейский, фету и т.п. Да и просто на прессованный, подсоленный творог. То есть ему не требовалось особое созревание», — объясняет Ольга Сюткина.

Как блюдо сырники начинают упоминаться у нас лишь в XVI веке. Но тот старинный сырник совсем не похож на современный. «В «Домострое» (1550-е г.г.) упоминаются «сырники с яйцы и с сыром». В «Росписи кушанью боярина Морозова» (1650 г.) встречаем опять же «сырники с сыром». Причем блюда эти перечисляются среди пирогов с начинками. Даже Владимир Даль в своем словаре пишет, что сырник — это «пирожки, блинцы, начиненные творогом», — рассказывает Сюткина.

Историк также вспоминает и более простые версии сырников. В одном из первых изданий Елены Молоховец (1866 г.) можно встретить сырники вареные: «взять свежего творога, растереть, добавить масло, яйца, муки, раскатать на столе, разрезать наискось на куски в вершок (4,4 см) длиною и отварить в соленом кипятке. Подавать, облив растопленные маслом и обсыпав толчеными сухарями». Близкий к современному рецепт мы встречаем только во второй половине XIX века – именно он становится главным и единственным в советское время.

«Впрочем, происходило это далеко не сразу. И, скажем, до конца 1950-х годов в «Книге о вкусной и здоровой пище» нынешний классический сырник именуется творожником. А слово «сырник» употребляется лишь в рецепте «сырники из творога с картофелем», да «сырники с морковью», — рассказывает Ольга Сюткина.

Традиционные ингредиенты для сырников – это творог, мука, яйца, сахар и масло. Казалось бы, все просто, но споры о том, как правильно их готовить, не умолкают. Например, приверженцы ЗОЖ никогда не кладут в тесто для сырников муку, заменяя ее более полезной, по их мнению, манной крупой.

«Меня очень забавляет, когда в качестве достоинства рецепта сырников пишут «мои сырники без муки. В них только манка». При этом манку делают из того же пшеничного зерна, что и муку, так что с этой точки зрения сомнительное заявление», — говорит Алена Спирина, гастрономический журналист, писатель.

Она объясняет, что задача муки и манки – впитать влагу из творога и яйца, набухнуть от нее и таким образом уплотнить тесто. И манка с этой задачей отлично справляется, если замесить тесто для сырников заранее. «Если же замесить и сразу обжаривать, манка не успеет размягчиться и сырники буду грубоваты», — делится Алена Спирина. Она добавляет, что пшеничную муку можно заменить на кукурузную, рисовую, кокосовую или овсяную.

Главным врагом удачного сырника Алена Спирина считает избыток сахара.

«При встрече с влагой сахар превращается в сироп и разжижает тесто, а потом быстро карамелизуется при жарке. Вот и получается: сначала – жидкое тесто, потом – горелые сырники», — объясняет эксперт. Она советует добавлять минимум сахара в само тесто, а готовые сырники есть с вареньем или медом.

С ней согласен шеф-повар ресторана Л.Е.С. Андрей Колодяжный. По его мнению, идеальные сырники – это обезжиренный творог, манная крупа, яичные желтки и овсяные хлопья в качестве обсыпки. Мука дает клейковину, а манка – воздушность, важную для сырника. Чтобы структура сырника была однородной, шеф советует добавлять только яичные желтки, а вместо сахара – мед или кленовый сироп.

«Я не люблю сахар в сырниках, гораздо приятнее чувствовать медовый привкус. И еще один совет: если используете пластовой творог, обязательно протрите его через сито», — отмечает шеф.

Чтобы сырники не подгорали, Колодяжный советует слегка разогреть сковороду, обжарить сырники на небольшом количестве растительного масла, а затем запечь в духовке.

Чтобы приготовить сырники от шефа, потребуются 400 г обезжиренного зернового творога, 100 г мягкого творога, 3 яичных желтка, 15 мл сливочного или растительного масла, 1 ст.л. меда, 3 ст.л. манной крупы, 20 г овсяных хлопьев. Смешайте два вида творога, добавьте желтки и манную крупу. Затем добавьте мед и перемешайте до образования однородной массы. Разделите массу на несколько частей и сформируйте шарики. При желании сырники можно обвалять овсяными хлопьями перед обжариванием. Разогрейте сковороду и обжарьте сырники с двух сторон на сливочном или растительном масле. Запекайте в духовке до готовности.



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«При желании можно приготовить к сырникам ягодный соус. Я беру бруснику, черноплодную рябину и иргу. В сотейник положите ягоды, добавьте немного сахара и 100 мл красного сухого вина. Томите на медленном огне 30 минут», — рассказывает шеф.

Бренд-шеф «Булки» Александр Кураев считает, что идеальные сырники должны быть в меру плотными, не очень сладкими, с золотистой корочкой. А готовить их нужно из фермерских продуктов.

«Творог должен быть не очень жирным, максимум 9%, но и не обезжиренным, не жидким. Если творог плотный и вязкий, муки потребуется немного, а значит и вкус будет значительно лучше», — рассуждает он.

Если в твороге есть комочки, шеф рекомендует протереть его через сито до однородной консистенции. Как и коллеги по цеху, Кураев добавляет в тесто для сырников только яичные желтки: белки имеет смысл добавлять только в случае, если творог очень сухой. «Желток в сырнике работает как жир, белок — как вода», — поясняет он.

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Для приготовления сырников от шефа потребуются 400 г творога, 1 яичный желток, 2 ст.л. сахара, 2 ст.л. муки, 15 мл растительного масла, сметана, сахарная пудра или варенье для подачи. Протрите творог через сито и смешайте с половиной яичного желтка. Всыпьте муку и сахар, и вымесите массу руками. На посыпанную мукой поверхность выложите готовую массу и сформируйте шарики одинакового размера. Обваляйте «шарики» в муке, придайте им форму, приплюснув с двух сторон. Руками или специальным шпателем можно подровнять бока у сырника, чтобы он был одинаковой толщины со всех сторон. Обжарьте сырники на сковороде на небольшом огне до золотистого цвета с обеих сторон. Переложите на противень, застеленный пекарской бумагой, и выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 10 минут.



Основные ошибки в приготовлении сырников – это перебор муки и «неправильный» творог, уверен шеф-повар ресторана AQ Kitchen Павел Беляев. Залогом успеха шеф считает правильный баланс, который достигается путем смешивания нескольких видов творога.

«Наши сырники в AQ Kithen мы нескромно считаем идеальными. Мы используем 3 вида творога: грузинский – с четкими гранулами и без кислотности, обезжиренный – нежный и однородный, выступающий в роли «клея» — и 9-процентный, дающий нужную жирность и сливочность», — раскрывает секрет шеф.

Для приготовления «нескромных, но идеальных» сырников от шефа потребуются 1,5 кг творога, 1 яйцо, соль и сахар по вкусу и мука для обсыпки. Смешайте три вида творога в равных пропорциях. Взбейте яйцо с сахаром до однородной массы. Добавьте творог и поставьте будущие сырники в холодильник на 30 минут – отстояться. «Секрет в том, что после такого «отдыха» с массой проще работать и она не прилипает к рукам», — добавляет Беляев. Сформируйте сырники и слегка обсыпьте их мукой. Обжарьте по 1 минуте с каждой стороны на сковороде и еще 3-5 минут в духовке при температуре 190 градусов. Подавайте с любимыми топингами.



close 100% Пресс-служба ресторана AQ Kithen

Идеальные сырники должны быть в меру пышными и слегка похожими на суфле внутри, полагает Тима Салех, шеф-кондитер HIJI Izakaya-бар в Нижнем Новгороде.

«В идеале для сырников нужен жирный домашний творог. Но найти его – это путь проб и ошибок. В любом случае, лучше всегда перетирать творог через мелкое сито», — советует она.

Для приготовления сырников по рецепту Тимы Салех потребуются 300 г творога, 115 г пшеничной муки, 35 г сахара, 1 яйцо, 1 стручок ванили. Творог протрите через мелкое сито и смешайте с яйцом до однородной массы. Добавьте содержимое ванильного стручка и аккуратно подмешайте муку. Слепите сырники, обваляйте их в муке. Обжарьте на сковородке до золотистой корочки, после чего поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Для приготовления конфитюра выложите в сотейник 200 г замороженной вишни, 100 г сахара и 8 г крахмала. Аккуратно перемешайте и варите на маленьком огне до готовности.

Бренд-шеф ресторана Uhvat Виктор Белей уверен, что лучшие сырники получаются как раз из зернистого творога. «Обычно, когда вы пробуете сырники, то чувствуете тесто. В сырниках по моему рецепту вы оцените творожный вкус с минимумом муки и небольшим количеством сахара. Если у вас есть деревенские желтые желтки, это будет плюсом для ваших сырников», — делится он.

Шеф предупреждает, что сырники из зернистого творога обжаривать непросто. Чтобы они меньше разваливались, тесто должно быть холодным. «При этом масса все равно останется «капризной», но в итоге вы получите по-настоящему творожные сырники», — обещает Белей.

Совет от шефа: замешайте тесто для сырников с вечера, тогда утром процесс приготовления пройдет легче и быстрее. Для приготовления сырников на большую компанию потребуются 2 кг зернистого творога, 300 г сахара, 150 г ванильного сахара, 11 яичных желтков, 100 г муки, 20 г растительного масла.



Из зернистого творога необходимо замешать массу для сырников: объединить обычный и ванильный сахар и желтки, тщательно перемешать венчиком, добавить творог и продолжить вымешивать лопаткой, чтобы сохранить текстуру зернистого творога. Далее убрать готовую массу в холодильник. Через 2 часа достать, на один сырник сформировать из полученной массы шарик весом примерно 30 г, слегка обвалять в муке. Обжаривать на предварительно разогретой сковороде с двух сторон.