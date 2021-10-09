История 5 авторских рецептов бефстроганова от знатоков русской кухни

Бефстроганов, он же говядина по-строгановски, — одно из самых известных блюд русской кухни в мире. Иностранцы, приезжая в Россию, часто заказывают в ресторанах «беф а-ля Строганофф», чтобы проникнуться русским духом. «Газета.Ru» — о том, как в отечественной гастрономической традиции закрепилась говядина по-строгановски и как ее готовят современные шеф-повара.

Версий происхождения бефстроганова несколько, но все они так или иначе связаны с именем графа Григория Александровича Строганова.

«Эта история началась в середине XVIII века. Повар семьи Строгановых терпеливо нарезал филе говядины на тонкие полоски. Граф Григорий Александрович потребовал изобрести блюдо не просто вкусное, но такое, чтобы жевать его при этом особо не надо было. Зубов у пожилого господина практически не осталось», — рассказывают в своем канале «Русская кухня: история» историки русской кухни Ольга и Павел Сюткины.

По другой версии, главным героем истории был сын графа Строганова — генерал-губернатор Александр Григорьевич, человек хлебосольный и щедрый. Он устраивал так называемые открытые столы, во время которых в дом мог войти любой прилично одетый и хорошо говорящий человек и пообедать. Задачей французского повара, отвечающего за обеды, было придумать блюдо для массовой подачи. Так появился бефстроганов, который быстро делается и хорошо делится на порции. Третья версия тоже связана с семьей графа.

«Павел Александрович Строганов — тоже представитель уважаемого клана — ехал однажды в свою северную вотчину. Дорога выдалась длинной и холодной, мясо в запасах крепко замерзло. На привале личный повар смог только строгать кусок ледяной вырезки и тушить ломтики на огне», — рассказывают Ольга и Павел Сюткины.

Вне зависимости от того, кто из Строгановых дал имя знаменитому блюду, тушеная в сливочном соусе говядина стала классикой сначала российской, а затем и советской кухни.

Первый рецепт «Говядины по-строгановски, с горчицею» был опубликован в книге «Подарок молодым хозяйкам» Елены Молоховец в 1871 году. Спустя почти 60 лет рецепт напечатали в «Книге о вкусной и здоровой пище», после чего блюдо появилось в меню советских столовых.

«Бефстроганов — еда для общепита идеальная: вкусная, легко делится на порции и, главное, имеет ароматную подливку, которой можно маскировать недостаток мяса. Советские повара, кстати, довольно часто использовали рецепт, который любого Строгонова ужаснул бы. Мясо сначала куском жарили, потом мелко нарезали, а уж затем тушили в сметанном соусе, идя против всех заветов старых поваров», — делятся Ольга и Павел Сюткины.

В классической версии блюдо готовится из говядины и лука с соусом из сметаны, муки и томатной пасты. Некоторые заменяют говядину на печень и добавляют в соус соленые огурцы, морковь, грибы или чернослив.

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Андрей Палесика, шеф-повар ресторана ERWIN.РЕКАМОРЕОКЕАН, предлагает приготовить бефстроганов из мраморной говядины с вешенками.

Для приготовления потребуется мраморная говядина, репчатый лук, жирные сливки, грибы-вешенки, соленые огурцы.

В раскаленной сковороде обжарьте мясо с луком, добавьте грибы и соль, перец по вкусу. Залейте все сливками и тушите на медленном огне в течение 10 минут. Выложите бефстроганов на тарелку с картофельным пюре, украсьте нарезанными слайсами солеными огурцами и зеленью.

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Чтобы говядина по-строгановски получилась вкусной, важно качество исходного продукта, уверен бренд-шеф ресторана Uhvat Виктор Белей.

«Мы используем телячью вырезку — после правильной жарки она сохраняет нежную текстуру, а сочетание со сливками и грибами придает приятный вкус. Не менее важен гарнир к бефстроганову: картофельное пюре — это классика, и на мой взгляд, беспроигрышный вариант», — говорит Виктор Белей.

Для приготовления потребуется телячья вырезка, репчатый лук, шампиньоны, жирные сливки, ореховый соус, петрушка, соль, перец, зернистая горчица по вкусу.

Вырезку нарежьте кусочками, обжарьте, добавьте нарезанные грибы и лук, посолите и поперчите. Обжарьте до готовности. Влейте сливки, выпарите жидкость в два раза. Добавьте немного зернистой горчицы, зелень петрушки и ореховый соус. Выложите на горячее картофельное пюре, украсьте микс-салатом, маринованным огурцом и помидором.

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«Это блюдо, любимое мной и моим окружением. Когда вы открываете для себя русскую кухню, из горячего самое русское — это бефстроганов. Бефстроганов довольно редко готовят, ведь говяжья вырезка, сливки, грибы и соленые огурцы не всегда под рукой. Получается, бефстроганов — блюдо событийное, а в ресторане оно считается повседневным», — говорит Федор Верин, шеф-повар ресторана Центрального дома литераторов.

Для приготовления бефстроганова со сморчками и медовыми огурцами потребуется говяжья вырезка, репчатый лук, сморчки, сливочное масло, грибной бульон, жирные сливки и соленые огурцы.

Говяжью вырезку нарежьте соломкой, обжарьте на сливочном масле, добавьте лук и отваренные сморчки. Жарьте все вместе на протяжении трех минут, добавьте бульон от сморчков и сливки. Выпарите до загустения, посолите и поперчите. Соленые огурцы очистите от кожи, нарежьте кубиками и промаринуйте в соусе из меда, табаско и ароматного масла.

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Алексей Разбоев, шеф-повар сети ресторанов «Ёрш», предлагает приготовить классическую версию бефстроганова.

Для приготовления потребуется говяжья вырезка, репчатый лук, грибной соус на сливочной основе, жирные сливки. По вкусу можно добавить чесночное масло и специи.

Говяжью вырезку и репчатый лук нарежьте соломкой и обжарьте на растительном масле на раскаленной сковороде до золотистого цвета. Добавьте чесночное масло, соль и перец. Затем добавьте грибной соус и сливки, перемешайте и прогрейте. Подавайте с картофельным пюре и дольками соленого огурца.

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Влад Пискунов, бренд-шеф ресторана «Матрешка», напротив, выбирает самый кропотливый способ приготовления блюда.

Для приготовления потребуется говяжья вырезка, сушеные белые грибы, лук-порей или шалот, топленое и растительное масло, зубчик чеснока, крепкий говяжий или куриный бульон, жирные сливки, 2 ст. л. муки, 1 ст. л. дижонской горчицы, свежемолотый черный перец, соль, 1 лавровый лист.

«Срежьте с вырезки серебристую пленку и прочие жиринки и жилки. Разрежьте вырезку на три части. Серединную часть можно отправить на другие блюда — жаркое, бифштекс, ростбиф, а для бефстроганова вполне подойдут «голова» и «хвост» вырезки», — советует Влад Пискунов.

Мясо нарежьте поперек волокон на тонкие медальоны. Каждый медальон сначала слегка отбейте через пищевую пленку, а затем разрежьте на узкие полоски. Для удобства можно положить 2–3 медальона друг на друга, слегка приплюснуть ладонью и разрезать на 4–5 полосок. Нарезанное мясо переложите в большую миску. Грибы замочите в холодной воде примерно на час. Лук нарежьте как можно мельче и пассеруйте его на топленом масле до золотистого колера. Посыпьте мясо солью и перцем, присыпьте мукой и перемешайте. На сковороде с высоким бортиком разогрейте 25 г топленого масла.

«Выложите мясо, но не торопитесь его перемешивать. Вместо этого разровняйте по всей поверхности сковороды и готовьте на сильном огне. После того как выделившийся сок исчезнет, начинайте перемешивать. Мясо для бефстроганова не жарится, а именно тушится в собственном соку», — объясняет Влад Пискунов.

Подлейте в мясо 200 мл горячего бульона и верните в него пассерованный лук. Тем временем, пока мясо тушится, как следует отожмите и нарежьте тонкими полосками грибы. В отдельной сковороде очень быстро обжарьте грибы на растительном масле. Посолите и добавьте толченый чеснок. В мясо добавьте лавровый лист и горчицу, перемешайте. Дайте соку увариться до половины объема и влейте сливки. Перемешивайте и доведите до кипения на слабом огне. Положите к мясу обжаренные грибы и залейте оставшимися 200 мл бульона. Накройте крышкой и готовьте на самом слабом огне еще минут пять.