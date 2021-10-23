Шефы поделились воспоминаниями о бабушкиных пирожках и своими рецептами

Пирожки с дичью или домашней тушенкой, ватрушки или учпочмаки: в детстве каждого современного шеф-повара они были свои, особенные. Но их объединяет тот факт, что пирожки были — бабушкины. Повара ресторанов из разных регионов России поделились с «Газетой.Ru» воспоминаниями о бабушкиных пирожках, признались, что повторить их не могут, но изобрели свои, авторские варианты.

Бабушкины пирожки – это, в первую очередь, детские воспоминания, уверены шефы. Например, по мнению Евгения Гурина, бренд-шефа УК «Поляна» в Самаре, в детстве мы очень восприимчивы к запахам, а запахи ассоциируются с людьми и атмосферой. «Бабушка жарила по 2-3 партии пирожков на одном масле, и запах этого жареного пирожка был настолько стойкий, что это невозможно забыть. Поэтому лично у меня действительно пирожки ассоциируются с бабушкой», — вспоминает он.

Евгений Гурин вспоминает, как в детстве налетал на большую тарелку с десятками разных пирожков. «Я рос в многодетной семье и каждый раз я вбегал в гостиную, видел эту тарелку и начинал надламывать пирожки, не спросив, с чем они. Разумеется, за это меня никогда не хвалили», — рассказывает он.

В семье охотника, где рос Гурин, всегда было много дичи – мясо косули, оленина, кабанятина, зайчатина, поэтому пирожки с мясом дичи шеф считает особенными. «Тогда я их не ел, зато сейчас с удовольствием бы поел таких пирожков», — признается он.

Анфиса Михайлова, ресторатор сети DelMar Family в городе Сочи, рассказывает, что пирожки — одно из самых пронзительных гастрономических воспоминаний ее детства.

«Это коронное блюдо моей бабушки. До сих пор помню удивительный аромат свежей выпечки, разливавшийся счастьем по дому. Надо сказать, что пирожки никогда не были «дежурным» блюдом — готовила их бабушка только в самые важные моменты жизни. Как правило, это было весной, в великий праздник Победы. Каждый, кто пробовал ее фирменные пирожки с картофелем, непременно приходил в восторг!» — вспоминает она.

По мнению ресторатора, говорить о рецептуре идеальных пирожков — то же самое, что говорить о рецепте борща. Казалось бы, он у всех одинаковый, классический, но результат — всегда разный.

Утверждения, что пирожки и блюда из теста вредны, Михайлова считает большим заблуждением.

«Это сакральная пища, именно с зерна все начиналось в проторелигии: люди увидели, как прорастает маленькое семя, и уверовали в чудо. А потому все, что связано с земледелием и мукой — сакральные ритуалы, и особое отношение к блюдам из теста в нас заложено на генетическом уровне», — уверена она.

Анфиса Михайлова призывает не бояться даже жареных пирожков, вопреки советам диетологов: любовь к ним она объясняет ностальгией по счастливому и беззаботному детству. «Ярчайшие гастрономические впечатления из времен, когда деревья были большими, навсегда остаются в памяти как нечто невообразимо вкусное и формируют наши привычки. И уже во взрослой жизни эти любимые в детстве жареные пирожки становятся чем-то терапевтическим — тем, что способно разукрасить самый хмурый день и заставить улыбнуться», — заключает она.

Роман Киселев, шеф-повар ресторана 0.75 please в Красноярске, сам пироги не печет, считая, что этот процесс нужно оставить бабушкам. «Мы вырастаем на бабушкиных пирогах, и когда мы их едим где-то, то всегда возвращаемся к детским воспоминаниям, где пирожки самые вкусные», — говорит он.

По мнению шефа, пирожки – это тяжелая еда, которую лучше есть по особым случаям, но признается, что, приезжая к бабушке, не может устоять перед ее пирогами с мясом и рыбой и ватрушками.

«Для меня всегда был любимым пирог с красной рыбой и рисом. Я обожаю его до сих пор. Это сдобное тесто и начинка из рыбы, отварного белого риса и специй. Это очень просто, но всегда очень вкусно», — рассказывает Киселев.

На родине шефа – в Башкирии – пирожки чаще жарят, чем пекут. По словам Киселева, там никто не задумывается о том, что много масла – это вредно, ведь это очень вкусно.

«Поскольку я родился в Башкирии, в детстве часто ел учпочмак и губадью. Учпочмак — это такой треугольный пирог из рубленного мяса, баранина или говядина, даже конина бывает, которая подается с бульоном. Для меня это одно из любимых блюд башкирско-татарской кухни. Губадья — пирог с топленым творогом, рисом, изюмом, тоже фантастическое блюдо, которое я обожаю до сих пор. И конечно, беляши из сдобного теста с начинкой и рубленного мяса и лука. Сам пирожок жарится в масле, получается жирным. И это, конечно, очень тяжелая еда, но вкусно фантастически», — признается шеф.

Сергей Волконенков, шеф-повар московского ресторана «Воронеж», вспоминает о пирожках «аля беляши», которые ему в детстве пекла бабушка.

«Бабушка всегда делала пышное тесто и начинку из домашней тушенки – очень ароматную и сочную. А потом просто жарила их на масле, как беляши, но всегда называла пирожками», — вспоминает он.

Шеф признается, что сегодня пирожки дома не печет – боится, что члены семьи распухнут, как те бабушкины пирожки. По его словам, пирожки – это вкусная, понятная и сытная еда, пусть и не самая полезная. Идеальными шеф называет пирожки от шеф-кондитера ресторана «Воронеж» Светланы Маркиной. «Они практически на один практически укус, и это очень тонкое и вкусное тесто. Если чем-то занят и рядом стоят эти пирожки, можно штук десять стрескать и не заметить», — признается Волконенков.

Сама Светлана Маркина рассказывает, что ее бабушка делала тесто для пирожков в специально сделанной для этого деревянной кадке. В тесто даже не надо было добавлять дрожжи, потому что кадка была пропитана закваской и тесто подходило само по себе.

«Потом лепили пирожки и ставили их в русскую печку. Это был неповторимый вкус. Сегодня все делается иначе, но печь и работать с тестом я очень люблю, видимо гены берут свое», — признается шеф-кондитер.

Светлана Маркина советует добавлять в тесто для пирожков живые, а не сухие, дрожжи. По мнению кондитера, с ними сдоба и хлеб получаются самыми вкусными.

Бренд-шеф сети DELMAR Family Дмитрий Шарапов поделился с «Газетой.Ru» рецептом пирожков с грибами — почти из детства. Для приготовления потребуются 100 г сливочного масла, 166 г свежих коричневых шампиньонов, 84 г лисичек, полтора зубчика чеснока, половина лимона, 3,5 ст. л. сметаны, 4,5 ст. л. сыра рикотта, 8,5 ст. л. пшеничной муки, половина яйца, соль, перец и семена фенхеля по вкусу.

В комбайне смешайте муку, щепотку соли и 125 грамм сливочного масла до состояния крошки. Добавьте две столовые ложки сметаны и перемешайте. Слепите из теста шар, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 20 минут. В сковороде растопите сливочное масло и обжаривайте мелко нарезанные грибы на протяжении десяти минут. Добавьте мелко нарезанный чеснок, лимонный сок и семена фенхеля. Готовьте, пока вся жидкость не выпарится. Охладите и переложите в миску.

Добавьте оставшуюся сметану и рикотту, соль, перец и хорошо перемешайте. Раскатайте тесто толщиной 3 мм и вырежьте из него 6 кругов по 12 см диаметром. Края каждого смажьте слегка взбитым яйцом. В центр каждого выложите начинку и хорошо защипните края. Выложите пирожки швом вверх на противень и слегка прижмите. Сверху смажьте яйцом, охладите 15 минут, затем поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут до готовности и румяного цвета.

Шеф-повар сочинского ресторана Barceloneta Алексей Павлов вспоминает, как прибегал к бабушке на пирожки с яблоками и улитки с сахаром и корицей. – «Пирожками заведовала только бабушка, но частенько помогал ей их готовить», — рассказывает он.

Алексей Павлов тоже с любовью вспоминает жареные в масле пирожки. «Самые вкусные – это пирожки жареные на сковородке», — делится он.

Шеф уверен, самое важное – готовить с любовью, так как тесто любит тепло и хорошо впитывает энергию. Для приготовления пирожков по рецепту Алексея Павлова потребуется 900 г муки, 250 мл молока, 250 мл воды, 20 г сухих дрожжей, 2 яйца, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, половина лимона, 500 г зеленых яблок, 150 г изюма, 2 ст. л. растительного масла.

Смешайте воду с молоком и немного разогрейте. Добавьте дрожжи и оставьте на 10 минут, чтобы пошел эффект брожения. Добавьте яйца, соль и перемешайте венчиком. Просеянную муку добавляйте постепенно. Вымесите тесто и поставьте в теплое место. Когда тесто поднимется, снова немного помните его и дайте еще постоять. Готовое тесто выложите на смазанный растительным маслом стол. Сформируйте из теста шар, разрежьте на небольшие куски и дайте им отдохнуть, чтобы они тоже «подросли». Натрите яблоки на крупной терке, добавьте размоченный изюм и немного лимонного сока. Раскатайте кусочки теста в кружки, и выложите в центр начинку. Сверху посыпьте сахаром и «прищепите» так, чтобы начинка была в центре. Жарьте на сковородке в большом количестве масла с двух сторон до готовности.

Иван Строителев, шеф-повар сочинского D.O.M., вырос на Украине, и вспоминает пирожки своего детства – сдобные, с вишней, яблоком, рисом и яйцом. – «Бабушка обмазывала их яйцом, чтобы пироги были румяные и глянцевые, и пекла в духовке», — говорит шеф. Бабушкин рецепт он не сохранил, но Иван долго экспериментировал и нашел свой, максимально похожий.

«У моих пирожков с картошкой тоже есть свой секрет – я готовлю их не с отварным картофелем, а с запеченным в фольге, который протираю через сито с молоком и маслом, и добавляю к нему жареный лук».

Для приготовления сдобных пирожков потребуется 950 г муки, 50 г сахара, 10 г соли, 11 г сухих дрожжей, 100 г сметаны, 600 мл молока, 1 яйцо, 85 г сливочного масла. Смешайте все сухие ингредиенты, добавьте молоко, сметану, яйцо и вымешивайте 10-15 минут. Добавьте растопленное сливочное масло и вымешивайте еще 10-15 минут. Дайте тесту подняться на 2/3 и скатайте шарики по 40-50 г каждый. Оставьте их на полчаса на столе под пленкой. Скалкой раскатайте тесто и положите внутрь начинку – любую. Дайте пирожкам постоять 30-40 минут. Смажьте яйцом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10-12 минут.