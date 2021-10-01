Венчание князя Георгия Михйловича оказалось пышнее недавней свадьбы другого Романова

Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини после церемонии церемонии венчания в Исаакиевском соборе, 1 октября 2021 года

Георгий Романов обвенчался с женой Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе. Это событие прошло в присутствии более тысячи гостей. Оно характеризовалось в СМИ как первое за 120 лет венчание Романовых в России. Однако историки утверждают, что это не так, а другие представители династии Романовых скептически относятся к попыткам Георгия Михайловича и его матери возродить традиции царской семьи дореволюционной России и наделить себя высокими титулами.

Сегодня, 1 октября, в Исаакиевском соборе состоялось венчание великого князя Георгия Романова и Ребекки Беттарини, дочери итальянского дипломата. Около полудня на Исаакиевскую площадь в центре Санкт-Петербурга начали стекаться журналисты и гости торжества, которое назвали знаменательным в Российском императорском доме.

Первой к месту венчания прибыла мать Георгия Михайловича — Мария Владимировна, называющая себя великой княгиней, Императрицей Всероссийской и главой дома. Позже прибыл сам Романов без сопровождения. Последней к Исаакиевскому собору подъехала машина Ребекки Беттарини. По ступенькам здания через центральный вход она проследовала внутрь в сопровождении отца — Роберто Беттарини.

На подходах к зданию собора молодых встречала толпа журналистов и зевак. У дверей в два ряда стояли гвардейцы Преображенского полка с обнаженными клинками сабель, а также девочки-цветочницы, которые помогали невесте справляться с длинным шлейфом платья.

close Гости перед церемонией венчания потомка династии Романовых Георгия Михайловича с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе, 1 октября 2021 года Гости перед церемонией венчания потомка династии Романовых Георгия Михайловича с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе, 1 октября 2021 года Предприниматель Александр Шусторович и его жена Наталья (слева) перед церемонией венчания потомка династии Романовых Георгия Михайловича с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе, 1 октября 2021 года Адвокат Павел Астахов на церемонии венчания Великого князя Георгия Михайловича Романова и Ребекки Беттарини в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, 1 октября 2021 года Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий перед церемонией венчания, 1 октября 2021 года Полную галерею можно посмореть

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Наряд Ребекки Беттарини, ставшей после принятия христианства Викторией Романовной, был изготовлен ливанским домом моды Reem Acra. Об этом сообщает портал European Royals со ссылкой на Императорскую канцелярию. Платье было выполнено из итальянского шелка и дополнялось 6-метровым шлейфом. Созданием подвенечной накидки занималась уже российская дизайнер — Элина Самарина. Отличительной ее чертой стала золотая вышивка с гербовым орлом. На изготовление вышивки ушло пять недель.

На пальце Беттарини было заметно фамильное кольцо с рубином-кабошоном и двумя бриллиантами по бокам. Его подарил избраннице Георгий Романов на обручение в январе этого года. Зарегистрировали свои отношения молодожены в одном из московских ЗАГСов 24 сентября.

На венчание в Исаакиевском соборе приехали больше тысячи гостей: главы и члены императорских, королевских и владетельных домов Европы и Азии, представители зарубежных государственных, деловых и общественных кругов, деятели культуры.

Среди известных в России персон были замечены: светская дама Виктория Шелягова, социолог Александр Дугин, адвокат Павел Астахов.

К алтарю невесту сопровождал ее отец. Саму церемонию венчания провел митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. В пресс-службе Исаакиевского собора «Газете.Ru» при этом сообщили: «Государственный музей-памятник не является организатором данного мероприятия, прошедшего в стенах собора».

За венчание последовал торжественный прием в Этнографическом музее Петербурга под аккомпанемент звезд классической сцены, который завершится праздничным салютом. На следующий день, 2 октября ,супружеская чета устроит для гостей праздник в Константиновском дворце в Стрельне. А начались торжества еще накануне в Доме ученых им.Горького, где раньше располагался Владимирский дворец.

В подарок гости церемонии получили памятные медали — подобные тем, что вручали до революции на императорских свадьбах, с профилем жениха и невесты.

По словам советника канцелярии главы Российского императорского дома Кирилла Немировича-Данченко, венчания членов Российского императорского дома в Петербурге не было более 120 лет. Это историческое и международно значимое событие, отмечал он.

Однако историк династии Романовых Иван Матвеев считает, что венчание великого князя Георгия Михайловича Романова и Ребекки Беттарини нельзя называть первой свадьбой представителей царской фамилии, состоявшейся в России после 1917 года.

«Представители так называемой «Канцелярии главы Российского Императорского Дома» говорят о том, что эта свадьба – первое бракосочетание Романовых в России после 1917 года. На самом деле это неверно, с 1917 по 1919 года членами Российского Императорского Дома было заключено четыре брака», — рассказал историк «Газете.Ru».

По словам Матвеева, даже после распада СССР уже было проведено венчание наследников Романовых из «другой ветви».

«Первым был князь Димитрий Романович (1926 – 2016), который в 1993 году в Костроме обвенчался со своей женой графиней Доррит Ревентлов», — сообщил эксперт, изучающий династию Романовых.

Он добавил, что, в отличие от Георгия Михайловича, члены императорской фамилии никогда не венчались в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. «В основном, все свадебные церемонии проходили в Большой церкви Зимнего дворца, — сказал Иван Матвеев.

По словам историка, «свадьбой века», про которую говорили сторонники этой ветви, назвать это никак нельзя». «Георгий Михайлович является принцем Прусским и большинство потомков Российского Императорского Дома его титул Великого Князя и Цесаревича не признает», — объяснил он.

Действительно, большинство потомков Романовых, которым удалось выжить после революции 1917 года, — представители Объединения дома Романовых, основанного в 1992 году, — не считают Марию Владимировну и Георгия Михайловича наследниками престола и отрицают их право называться великой княгиней и великим князем.

Еще в 2010 году князь Дмитрий Романович Романов, брат занимавшего в то время пост президента организации Николая Романова, заявлял: «Минувшим летом после поездки в Санкт-Петербург я обратил внимание прессы на то, что окружение моей родственницы, княгини Марии Владимировны, титулует ее «Великая княгиня» и «Глава Императорского Дома». Оба титула вводят в заблуждение, поскольку последней Великой княгиней Императорской семьи была Ольга Александровна, сестра Царя-страстотерпца Николая II, скончавшаяся в Канаде в 1960 году».

При этом Дмитрий Романов, ушедший из жизни в 2016 году, добавлял, что титулы «Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня и де-юре Государыня Императрица и Самодержица Всероссийская», которыми называют «его родственницу» — это нагромождение «титулов, помпезных и устаревших форм». «Раболепным почитанием чинов и устоев безвозвратно ушедшей эпохи можно лишь выставить себя на посмешище всей России», — говорил он.

Тем не менее, в последние несколько лет именно Георгий Михайлович и Мария Владимировна доминируют в российской новостной повестке как наследники Романовых. И даже свадьба одного из представителей основной ветви — князя Ростислава Романова, нынешнего вице-президента Объединения дома Романовых, — российскими СМИ освещалась скудно.

close 100% Фотография предоставлена Анной Руссос, Таносом Асфис, и Натальей Куликовой

Венчание 36-летнего князя Ростислава Романова и его супруги, уроженки Греции Фотонии Марии Кристины Георганты, прошло 12 сентября 2021 года в Париже, в соборе Александра Невского — брачный союз скрепил митрополит Дубнинский Иоанн. Свадьба прошла при небольшом количестве гостей и держалась в тайне.

«Учитывая желание пары сохранить свадебные торжества в секрете наше агентство Wedding Academy организовало церемонию и все сопутствующие мероприятия на 100 человек», — объяснила «Газете.Ru» Наталья Куликова-Якобеллис, основательница агентства.

В пресс-релизе, распространенном по случаю события, подчеркивалось, что церемония была камерной потому, что пара не хотела устраивать пышные празднества на фоне общемирового кризиса, связанного с пандемией. «Мы убеждены, что сейчас не время для больших празднований, когда весь мир потрясен пандемией. Мы хотим отпраздновать то, что любим друг друга, что наши семьи соединяются, а общины сходятся, но хотим помнить о тех, кто все еще страдает, и о тех, кого мы потеряли», — заявляла Фотония Георганта, старший брат которой, Георгий, скончался от COVID-19 в апреле этого года.

В знак уважения к русской культуре в преддверии церемонии для пары был организован частный ужин в Музее лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка в Париже.

Свадебные кольца для молодоженов были изготовлены ювелиром Петром Аксеновым — простые, из желтого золота, с именами супругов, выгравированными на внутренних сторонах. Наряд невесты — шелковый, кремового оттенка, с четырехметровой фатой, — создала ее родственница, дизайнер и художница по костюмам Хлоя Оболенски. Среди гостей церемонии были родственники жениха и невесты, представители русских дворянских фамилий, в частности, граф Шереметьев, а также посол России во Франции Алексей Мешков.