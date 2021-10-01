Царская свадьба: как венчался наследник династии Романовых

В петербургском Исаакиевском соборе сегодня эпохальное событие: впервые за 120 лет там венчался член императорской семьи Романовых – великий князь Георгий Михайлович, которого некоторые монархисты считают прямым наследником «российского престола».

Избранница князя – итальянка Ребекка Бетторини, которая после крещения в прошлом году взяла имя Виктория Романовна. К собору она приехала на черном Rolls-Royce, многометровую фату (она была изготовлена русскими вышивальщицами) держали несколько человек. У входа молодоженов встречали гвардейцы Преображенского полка с шашками наголо.

Из-за торжества Исаакиевский собор приостанавливал свою работу на полдня. После церемонии, в которой участвовали более тысячи человек, Романов и Бетторини уехали праздновать в Этнографический музей.