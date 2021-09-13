Миллениалы оказались изобретательнее бумеров во вкусовых предпочтениях

По результатам опроса 2000 британцев в возрасте от 25 до 57 лет, исследователи пришли к выводу, что молодежь более избирательна в пище и более склонна к поиску новых рецептов. Об этом сообщает The Sun.

Так, 32% миллениалов по сравнению с 26% представителей более старших поколений сообщили о том, что они рыбачили и готовили добытую ими рыбу в течение последней недели перед опросом. Также в рационе 10% опрошенных молодых британцев в отличие от 7% бумеров были экзотические блюда.

«Было интересно изучить результаты этого исследования, которое показало, насколько разнообразной может быть склонность к кулинарным приключениям у разных поколений», — сообщили в National Geographic.

При этом опрос показывает, что хотя миллениалы более изобретательны у себя дома, в заграничных путешествиях они обычно идут в знакомые им сети фаст-фуда, в то время как люди старше 40 лет обычно более заинтересованы местной кулинарией.

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