В Словении возмутились уродливой деревянной Меланьей
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В Словении появилась деревянная статуя первой леди США Меланьи Трамп. Об этом сообщает ITV.
Как отмечается, она установлена недалеко от ее родного города Севницы. Деревянная скульптура стоит на берегу реки и приветствует народ. Она одета в голубое платье, повторяющее то, которое первая леди надела на инаугурацию своего супруга.
Уточняется, что местные жители отрицательно отнеслись к появлению скульптуры. Они не увидели сходства с женой президента США. Многие сочли скульптуру «позором».
Ранее ветеран пофлиртовал с первой леди США Меланьей Трамп на глазах у американского президента Дональда Трампа в Нормандии.
Bizarre statue of #MelaniaTrump erected in Slovenia https://t.co/j3nGK9c5En pic.twitter.com/L1QFl4PDFr (via@nypost)— News Junkie (@Newzjunkie_) 5 июля 2019 г.