В Словении возмутились уродливой деревянной Меланьей

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Дональд Трамп произносит клятву во время инаугурации 20 января 2017 года Дональд Трамп произносит клятву во время инаугурации 20 января 2017 года
Дональд Трамп произносит клятву во время инаугурации 20 января 2017 года
Lucy Nicholson/Reuters

В Словении появилась деревянная статуя первой леди США Меланьи Трамп. Об этом сообщает ITV.

Как отмечается, она установлена недалеко от ее родного города Севницы. Деревянная скульптура стоит на берегу реки и приветствует народ. Она одета в голубое платье, повторяющее то, которое первая леди надела на инаугурацию своего супруга.

Уточняется, что местные жители отрицательно отнеслись к появлению скульптуры. Они не увидели сходства с женой президента США. Многие сочли скульптуру «позором».

Ранее ветеран пофлиртовал с первой леди США Меланьей Трамп на глазах у американского президента Дональда Трампа в Нормандии.