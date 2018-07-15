Трамп рассказал, о чем говорил с Елизаветой II

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Американский президент Дональд Трамп рассказал о своей встрече с английской королевой Елизаветой II. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечается, Трамп и его супруга Меланья провели с королевой 45 минут. По словам американского президента, у них был «легкий» разговор. Трамп признался, что королева ему «очень понравилась», но он не берется судить, было ли это взаимно. Американский лидер также признался, что обсуждал с Елизаветой II Brexit.

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«Она (Елизавета II. — Газета.Ru) , сказала, — и она права, — что это очень сложная проблема. Думаю, никто не мог вообразить, какой сложной она окажется… Все думали, что все произойдет по принципу «О, это просто, мы присоединимся или не присоединимся и посмотрим, что будет», — сказал Трамп.

Он добавил, что не может сказать, что именно сказала королева, но подчеркнул, что она «прекрасна внутри и снаружи».

Ранее Трамп заявил, что королева Великобритании Елизавета II потрясающая женщина.