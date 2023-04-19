Где в России водятся энцефалитные клещи

В 2023 году клещи активизировались рано – нескольких дней февраля с температурой выше 5 градусов тепла им хватило, чтобы проснуться от спячки. Роспотребнадзор сообщил, что уже зафиксировал 6,5 тысячи укусов.

Больше всего их было в Свердловской области, Республике Татарстан, Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области. А почти половина укусов пришлась на Сибирский федеральный округ.

Наиболее эндемичные территории для энцефалитных клещей – средняя полоса России, Урал, Алтай и Западная Сибирь. В северных и южных регионах страны этой опасности нет.