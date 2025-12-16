Киркоров прокомментировал свой розыск на Украине

Российский певец Филипп Киркоров, комментируя новость о том, что его объявили в розыск на Украине, заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) решила «пошуметь» с помощью его громкого имени. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все знают, где меня искать. Я в своей стране - в России. Видимо, СБУ за неимением других информационных поводов решили пошуметь с использованием моего громкого имени. Это значит, что других медийных поводов у них больше нет», — сказал он.

16 декабря стало известно, что СБУ объявила в розыск певца. Как уточнялось, информация о нем была внесена в базу розыска еще 30 октября, однако публичной стала лишь теперь.

28 октября октября в офисе генерального прокурора Украины сообщили, что Филиппу Киркорову заочно предъявили обвинение из-за шоу в Крыму и Донецкой народной республике.

Известно, что артист регулярно участвовал в концертах в регионах, которые Киев считает своими. В СБУ также напомнили: 18 марта 2021 года певец принял участие в митинге-концерте на стадионе «Лужники» в Москве, где поддержал принятие Крыма в состав России.

В 2022 году, добавили украинские правоохранители, российский исполнитель посетил военный госпиталь в Феодосии, где поддержал российских военных, а в 2024 году пел в госпитале для военных в Горловке.

Ранее на Украине объявили в розыск актрису из сериала «Ликвидация» Полину Агурееву.