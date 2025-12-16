На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Киркоров прокомментировал свой розыск на Украине

Киркоров: СБУ решила «пошуметь» на моем громком имени
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский певец Филипп Киркоров, комментируя новость о том, что его объявили в розыск на Украине, заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) решила «пошуметь» с помощью его громкого имени. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все знают, где меня искать. Я в своей стране - в России. Видимо, СБУ за неимением других информационных поводов решили пошуметь с использованием моего громкого имени. Это значит, что других медийных поводов у них больше нет», — сказал он.

16 декабря стало известно, что СБУ объявила в розыск певца. Как уточнялось, информация о нем была внесена в базу розыска еще 30 октября, однако публичной стала лишь теперь.

28 октября октября в офисе генерального прокурора Украины сообщили, что Филиппу Киркорову заочно предъявили обвинение из-за шоу в Крыму и Донецкой народной республике.

Известно, что артист регулярно участвовал в концертах в регионах, которые Киев считает своими. В СБУ также напомнили: 18 марта 2021 года певец принял участие в митинге-концерте на стадионе «Лужники» в Москве, где поддержал принятие Крыма в состав России.

В 2022 году, добавили украинские правоохранители, российский исполнитель посетил военный госпиталь в Феодосии, где поддержал российских военных, а в 2024 году пел в госпитале для военных в Горловке.

Ранее на Украине объявили в розыск актрису из сериала «Ликвидация» Полину Агурееву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами