В Госдуме Шаляпина назвали «Прорывом года»

Певец Прохор Шаляпин стал «Прорывом года» по версии Госдумы
Telegram-канал Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин сообщил в Telegram-канале, что получил награду от Государственной Думы.

«Сегодня мне в Государственной Думе вручили премию «Этичный блог» в номинации «Прорыв года»! Всё благодаря Вам, друзья мои! Ура!» — поделился артист.

Шаляпин поделился фото с премией.

В декабре Прохор Шаляпин перечислил нужные, на его взгляд, в школьной программе популярные песни. По его словам, в школьной программе нужно больше «доброй, объединяющей» народной музыки — например, «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде».

Некоторые современные песни, на его взгляд, также можно было бы добавить в школьную программу, а вот хиты своей коллеги Любови Успенской он для школы не рекомендовал.

«Любовь Успенская — это не для школьной программы, это для тех, кто в ПТУ пошел», — посмеялся он.

В том же месяце певец Илья Гуров заявил, что Прохор Шаляпин может стать достойной заменой народного артиста России Филиппа Киркорова.

По словам Гурова, Киркоров является «признанным королем» эстрады, а Шаляпин — «названным». Как отметил певец, Шаляпин только недавно обрел всенародную любовь и популярность.

Ранее Шаляпин оправдался за скандальные слова о женщинах.

