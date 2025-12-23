Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал, как правильно загадывать желания

Звезда «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс стал героем шоу «Токсики» Ильи Соболева. Новый выпуск опубликован на платформе VK Видео.

На передаче Шепс рассказал, как правильно загадывать желания. Он поделился «экстрасенсорной техникой визуализации», которая, по его словам, сокращает время на исполнение желаний. Шоумен предложил говорить о мечтах в прошедшем времени.

«Это сокращает время доставки» — заверил он.

Недавно Александр Шепс рассказал, как подрался в отеле со своим братом и коллегой по шоу «Битва сильнейших» Олегом Шепсом. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

По словам Шепса, совместные испытания на шоу о сверхъестественном с братом ему даются особенно тяжело.

Ранее Олег Шепс рассказал о своей возлюбленной.